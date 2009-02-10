Yaralı akbaba doğaya bırakıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan kara akbaba, tedavisinin ardından doğal yaşamına geri döndü.



Ağır kış koşullarının yaşandığı Gevaş ilçesinde, doğada yiyecek bulamadığı için ilçe merkezine inen ve bir çöplükte vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan akbaba, Çevre ve Orman Müdürlüğü görevlilerince Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi. Burada YYÜ Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Loğman Aslan tarafından 15 gün boyunca tedavi edilen akbaba, sağlığına kavuştuktan sonra yaşam alanı olan Gevaş'taki dağlık bölgeye bırakıldı.



Çevre Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisi Yunus Bakıcı, koruma altında tutulan akbabanın avlanmasının yasak olduğunu belirterek, yasağa uymayanlara 6 bin 500 TL ceza kesildiğini kaydetti.

