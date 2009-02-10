T24 LogoT24 Logo
Çevre

Yaralı akbaba doğaya bırakıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan kara akbaba, tedavisinin ardından doğal yaşamına geri döndü.

10 Şubat 2009 02:00

Van'ın Gevaş ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan kara akbaba, tedavisinin ardından doğal yaşamına geri döndü.

Ağır kış koşullarının yaşandığı Gevaş ilçesinde, doğada yiyecek bulamadığı için ilçe merkezine inen ve bir çöplükte vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan akbaba, Çevre ve Orman Müdürlüğü görevlilerince Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi. Burada YYÜ Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Loğman Aslan tarafından 15 gün boyunca tedavi edilen akbaba, sağlığına kavuştuktan sonra yaşam alanı olan Gevaş'taki dağlık bölgeye bırakıldı.

Çevre Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisi Yunus Bakıcı, koruma altında tutulan akbabanın avlanmasının yasak olduğunu belirterek, yasağa uymayanlara 6 bin 500 TL ceza kesildiğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24