Yaralı 5 leylek özgürlüklerine kavuştu

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı\'na yaralı olarak getirilen 5 leylek, uzman personel tarafından tedavi edildikten sonra yeniden doğaya salındı. Leyleklere, göç hareketlerini izlemek için halkalama da yapıldı.

130\'dan fazla türde 1500\'ü aşkın hayvana ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı, aynı zamanda yaralı, hasta ve tedaviye muhtaç halde getirilen yaban hayvanlarına da kucak açıyor. Veterinerler ve uzman personel tarafından gösterilen yakın ilgi ve bilimsel yöntemlerle kısa sürede sağlığına kavuşturulan hayvanlar, tedavilerinin bitiminde yeniden doğaya salınıyor.

Son olarak yaralı olarak parka getirilen 5 leylek, tedavileri tamamlandıktan sonra, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Sıkı ve Doç. Dr. Ortaç Onmuş tarafından halkalanıp, serbest bırakıldıkları İzmir Kuş Cenneti\'nden doğaya kanat çırptı.

GÖÇ HAREKETLERİ İZLENECEK

Son yıllarda Türkiye\'de leylek popülasyonunun azaldığına dikkat çeken Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sıkı, \"Doğal Yaşam Parkı\'na getirilip burada yaşama tutunan, yaşam mücadelesini kazanan 5 leyleği yeniden doğaya bıraktık. Bırakmadan önce genel sağlık kontrolleri ve ölçümleri yapıldı. Hayvanların göç hareketlerini izlemek için ise halkalama yaptık. Yaralı yaban hayvanlarına da kucak açan İzmir Doğal Yaşam Parkı, iyileşen hayvanları doğaya bırakmak felsefesiyle hareket ediyor. Özellikle türleri tehlike altında olan hayvanlar açısından önemli bir çalışma bu\" diye konuştu.



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