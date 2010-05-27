Yaralı 21 Rus turist ülkelerine gönderildi

T24 - Antalya'da dün Rus yolcuları taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan Rus turistlerden 21'i, Rusya Federasyonu'ndan gönderilen ambulans uçakla ülkelerine gönderildi.



Antalya'da dün katıldıkları Pamukkale turunda geçirdikleri trafik kazasında yaralanan 4'ü çocuk 21 Rus turist, kaldıkları hastanelerden ambulanslarla alındı. Antalya Havalimanı'na A Kapısı'ndan ambulanslarla giren yaralı turistler, buradan Rusya Federasyonu tarafından gönderilen özel ambulans uçağa konuldu.



Kazada yaralanan ve halen yoğun bakımda tutuldukları belirtilen Natalia Chumak'ın (26) tedavisinin Medikal Park Antalya Hastanesi'nde, Dmitry Patapov'un (48) Özel Yaşam Hastanesi'nde, Zulfiya Gazizova'nın (44) Özel Aspendos Hastanesi'nde, Vadim Dahilanko'nun (34) Özel Anadolu Hastanesi'nde, Maria Ashkmina'nın ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sürdüğü bildirildi.



Cenazelerin ise adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderileceği belirtildi.





