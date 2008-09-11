Yaralayan tespit edilemediğinden beraatlarına

Dicle için 5 yıl hapis istemi



Dikkat, PKK eylem yapacak

Terör örgütü PKK çizgisinde yayın yapan Roj TV'nin çağrısı üzerine DTP binasından attıkları taş ve sopalarla biri emniyet müdür yardımcısı 4 polisi yaraladıkları iddia edilen 232 DTP'li, polisleri kimin yaraladığı anlaşılamadığı için beraat etti. Sanıklardan 124'ü ise `PKK propagandası yapmak' suçundan 10'ar ay hapse mahkum edildi. Sanıklardan 106'sının cezaları ertelendi.Bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilmesini protesto etmek için 16 Şubat 2006'da parti binasında toplanarak, `Öcalan'sız dünyayı başınıza yıkarız', `Gençlik Apo'nun fedaisidir' sloganları atan DTP'liler, polisin müdahalesiyle karşılaştı. DTP'lilerin parti binasından attıkları demir çubuk, bıçak, içi cam parçaları dolu araç lastiği, kalas, taş ve biriketlerle Emniyet Müdür Yardımcısı C.L., komiser yardımcısı V.G., polis memurları H.G. ve Y.Ç. yaralandı. Gözaltına alınan 232 DTP'liden 86'sı tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklar da, duruşma devam ederken tahliye edildi.Özel Yetkili Adana 6'ncı ve 7'nci Ağır Ceza mahkemelerinde `Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme, yaralama' suçlarından yaklaşık 2.5 yıldır yargılanan DTP'liler hakkında karar verildi. 20'şer yıla kadar hapis cezaları istenen DTP'liler mahkemede suçlamaları kabul etmedi.Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına DTP'lilerin avukatları katıldı. 6 ayrı dosyada 17 ve 22'şerli gruplar halinde ayrı ayrı yargılanan 121 DTP'li `polisleri yaralamak ve görev yaptırmamak' suçlarını işlediklerinin sabit olmaması, suçu kimin işlediğinin belirlenememesi nedeniyle beraat etti. `PKK propagandası' yapmak suçundan ise 10'ar ay hapse mahkum edildi. 106'sının cezaları 5 yıl ertelendi, 15'inin ise daha önce suç işledikleri gerekçesiyle ertelenmedi. 106 DTP'li 5 yıl boyunca benzer suç işlerse 10 ay hapis cezasını çekmek için cezaevine girecek. Suç işlemezse dava düşecek.Adana 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 111 DTP'li de duruşmada `polisleri yaralamak ve görev yaptırmamak' suçlarından beraat etti. `PKK propagandası yapmak' suçundan ise 3 DTP'li 10 ay hapse mahkum edilirken, bu suçtan yargılanan 108'inin ise beraatına karar verildi.