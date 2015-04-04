Yaralar, lazerle iyileşecek

Tel Aviv Üniversitesi bilim insanları, geleceğe ait görülen bu tekniğin şu anda dokuya hasar veren ve iz bırakabilen tekniklerden çok daha iyi olduğunu kaydetti.

Araştırmanın başındaki Uygulamalı Fizik Bölümü Başkanı Abraham Katzir, “Günümüzde, cerrahların açtığı kesikler dikişle, agraflarla ya da kimyasal yapıştırıcılarla kapatılıyor ve bunlarla ilgili sorunlar var. Biz, kesiklerin lazerle nokta nokta ısıtılırsa kapatılabileceğini bulduk. Çok az ya da hiç iz kalmaksızın” şeklinde konuştu.

1970 ve 1980'li yıllarda yaranın ısıtılarak kapatılması tekniğinin denendiğini kaydeden Katzir, ancak Tel Aviv Üniversitesi ekibinin deneylerinden önce kimsenin lazer ışığı tarafından yaratılan ısıyı tam olarak kontrol etmeyi başaramadığını kaydetti.

Katzir'e göre kesik üzerindeki her noktanın 60 derece ısıtılması gerekiyor. Katzir, böylece yaranın iz kalmadan iyileşebildiğini belirtti.