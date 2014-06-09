Yaralar 'Birlikte' sarılacak



Almanya'nın Köln kentindeki Keup Caddesi de 8'i Türk 10 kişinin ölümüne neden olan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün hedefi olmuştu. Parça tesirli bombayla düzenlenen ve 22 kişinin ağır yaralanmasına neden olan saldırının failleri uzun yıllar ortaya çıkartılamamıştı. Keup Caddesi'nde “Birlikte” sloganıyla düzenlenen üç günlük etkinlikte bir yandan yaralar sarılırken, diğer yandan da sarsılan güvenin yeniden tesis edilmesi için bir adım atılmış oldu.

Keup Caddesi'ndeki etkinliğin gerçekleşmesine katkıda bulunan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Çalışma ve Uyum Bakanı Guntram Schneider etkinliklerden oldukça memnun kaldığını dile getirerek "Köln halkı ve Kuzey Ren Vestfalya hükümetinin Keup Caddesi'nde 10 yıl önce meydana gelen bombalı saldırıda mağdur olanlarla dayanışma amacıyla mükemmel bir program hazırladığını düşünüyorum” diye konuştu.

Etkisi halen sürüyor

Saldırının etkilerinin bugün bile sürdüğünü dile getiren Schneider'e göre, cadde esnafı halen haksız yere suçlanmış olmanın derin travmasını yaşıyor. Şenliğin birincil amacının göçmenlere yeniden güven duygusu aşılamak olduğunu ifade eden Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bana göre şimdi asıl olan yeniden güven ortamını oluşturmamız. Saldırı ve sonrasında yaşananlar, sonradan buraya gelenler ya da burada doğanların sadece kökenleri farklı olduğu için Alman güvenlik organlarına olan güvenlerini sarsmıştır. Şimdi sarsılan bu güveni yeniden kazanmalıyız.”

NSU sistemli bir örgüt

Bakan Schneider, NSU teröründen ders çıkarılması gerektiğini belirterek ırkçı suçların üzerine daha sistematik olarak gidilmesinin de önemini vurguladı. Beş Türk'ün öldürüldüğü 1993'deki Solingen faciasından sonra yaşanan NSU cinayetlerinin ise farklı özellik taşıdığını kaydeden Schneider sözlerini şöyle sürdürdü:

“Farklı kökenlerden insanlara yönelik çok sayıda saldırılar oluyor. Ancak bunları spesifik olarak değerlendirmeliyiz. Solingen saldırısı politik olarak yolunu kaybetmiş gençler tarafından gerçekleştirilen spontane bir saldırıydı. Belki alkol de etkili oldu. Sonuçta yakalandılar ve cezalandırıldı. Ancak Keup Caddesi'ne ve NSU cinayetlerine baktığımızda, kurbanların sistematik olarak aranıp tespit edildiklerini daha sonra da katlediklerini görüyoruz. Bunlar bir çete tarafından işlenen kasıtlı, planlı cinayetler. Bu cinayetler ayrıntılarıyla ortaya çıkarılmalı. Bu nedenle Kuzey Ren Vestfalya hükümetinin olayla ilgili soruşturma komisyonu oluşturma kararını memnuniyetle karşılıyorum.”

"Entegrasyon mümkün"

Bakan Schneider, NSU'dan da ders çıkaran Almanya'nın göçmenler için gelecekte daha güvenli bir ülke olacağını belirtiyor. Almanya'ya göçün devam ettiğini kaydeden Bakan Guntram Schneider, yeni umutlarla Almanya'ya gelenlere yönelik görevlerinin de bilincinde olduklarını ifade etti:

“Birçok yoksul Avrupa Birliği üyesi ülkeden, özellikle Bulgaristan ve Romanya'dan bir çok göçmen bize geliyor. Daha iyi bir yaşam kurmak, çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak istiyorlar. Bize düşen de bu insanları entegre etmek. Bunun da mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama koşullar oluşturulmalı.”