Yaralandığı kaza için şahit arıyor

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Alsancak Semti’nde, evine gitmek için bindiği belediye otobüsünün duraktan hareket etmesinin ardından ani fren yapmasıyla düşen Ömür Şarlak’ın (38) bel kemiği kırıldı. Otobüsün ani fren yapmasını gerektirecek bir durumun olmadığını söyleyen Şarlak, şoförden şikayetçi olurken, olayı görenlerden şahitlik konusunda yardım istedi.

Alsancak Semti Montrö Meydanı’ndaki otobüs duraklarında geçen 15 Şubat’ta meydana gelen olayda, evli ve iki çocuk annesi ev hanımı Ömür Şarlak, oğlu Egemen Şarlak (12) ile eve gitmek için otobüs durağına geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım kurumlarından ESHOT\'a ait olan, Konak- Egekent aktarma seferini yapan M.K.\'nin kullandığı, 802 hat numaralı, 35 DB 3248 plakalı otobüs de bu sırada durağa geldi. Ancak önündeki başka bir belediye otobüsü nedeniyle durağa giremedi. Bu sırada Şarlak ve yanındaki yolcular sağanak nedeniyle bir an önce otobüse binmek istedi. Ancak şoför, durağa yanaşmadığı gerekçesiyle kapıları açmadı. Sonrasında durağa yanaşan otobüse ilk binen Şarlak, M.K.’ye neden kapıları açmadığını sordu. İddiaya göre M.K. de \"Açmam\" diyerek karşılık verdi. Şarlak’ın arkasından gelen erkek bir yolcu da yağmurda ıslandıklarını söyleyerek M.K.’ye tepki gösterdi. Bu sırada arka tarafa doğru yönelen Şarlak, otobüsün kalkışın ardından, şoförün ani fren yapmasıyla yere düştü. Yerde acı içinde kıvranan Şarlak için otobüsteki diğer yolcular ambulans çağırdı. Şoförle tartışan diğer yolcular da durumu polise bildirdi. Ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve bel kemiğinin kırıldığı anlaşılan Şarlak, ameliyat edildi. Olaydan sonra polis merkezine götürülen otobüs şoförü M.K. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

\'YAĞMUR YAĞDIĞI İÇİN KAPILARI AÇMASINI İSTEDİK\'

Olay anında frene basılacak bir durumun olmadığını ve kapıyı açmadığı için şoföre tepki göstermelerinden dolayı kızarak fren yapmış olabileceğini öne süren Şarlak, \"Otobüsün arka kısmına doğru ilerlerken, kalkışın ardından, anlamsız şekilde birden frene bastı. Bir yere tutunamadan savruldum. Oğlum ve diğer yolcular beni tutmaya çalışsalar da yere düştüm. Bel kemiğim kırıldı, kuyruk sokumumda hasar oluştu. Ambulans gelinceye kadar yolcular bana yardımcı oldu, bir an bile yanımdan ayrılmadı. Polise haber verdiler. Hastaneye kaldırdılar ve ameliyat oldum\" dedi.

\'OLAYI GÖRENLERDEN YARDIM İSİTYORUM\'

Bel kemiğinin kırılması nedeniyle hayatının olumsuz şekilde etkilendiğini belirten Şarlak, \"Uzun bir süre, en az altı ay yatmak zorunda kalacağım. Sakat kalabilirdim. Belki de kalıcı bir rahatsızlığım olacak. Şoför ve ESHOT\'taki sorumlular hakkında şikayette bulunduk. Ben o sırada bana yardım eden ve olayı gören kişilerden şahitlik konusunda yardım istiyorum. Olayı görenler lütfen bize ulaşsın. Olay sonrasında tutulan raporlarda beni kusurlu bulmuşlar. Ön tarafta yer varsa oturmalıymışım. Ama herkesin bildiği bir şey var; otobüse bindiğimizde şoförler hep arkaya doğru ilerlememizi ister. Benim çocuğumun psikolojisi bozuldu. Bir hafta otobüse binemedi. Bindiğinde ağlayarak okuluna gitti. Sorumlulardan şikayetçi ve davacıyım\" diye konuştu.



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