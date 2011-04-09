-YARALANAN TÜRK'ÜN HAYATİ TEHLİKESİ YOK ALPHEN AAN DEN RIJN (A.A) - 09.04.2011 - Hollanda'nın Alphen aan den Rijn kentinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıda yaralanan Türk kökenli Adem Aksoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Aksoy'un yakın arkadaşı Fatih Rüştü Hotamışlı, Türk medyasına yaptığı açıklamada, yaralı gencin ailesiyle görüştüğünü ve durumunun iyi olduğuna dair bilgi aldığını söyledi. Hotamışlı, 28 yaşında, Trabzonlu ve amatör takımda futbol oynayan Aksoy'un bağırsaklarından yaralandığını ve Leiden Akademi Hastanesinde ameliyata alındığını kaydetti. Hotamışlı, ölenler arasında Fas kökenli bir arkadaşının kızının da bulunduğunu anlattı. Adem Aksoy'un kardeşi Erol Aksoy da, kardeşinin ameliyata alındığını ve doktorların kendilerine 'Adem'in hayati tehlikeyi atlattığını' söylediğini ifade etti. Öte yandan aynı şehirde bulunan 3 ayrı kapalı alışveriş merkezinin de bomba ihbarı yüzünden tamamen boşaltıldığı bildirildi. -EGEMEN BAĞIŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI- Hollanda'da bazı temaslarda bulunan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da, Türkiye'ye hareketinden önce yaptığı açıklamada, yaralı gencin ailesiyle telefonla görüşerek kendilerine geçmiş olsun mesajı ilettiğini ifade etti. Öte yandan savcılık tarafından yapılan açıklamada silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın Hollandalı olduğu belirtildi. Öğlen saatlerinde meydana gelen ve 6 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Bas Eenhoorn, saldırıyı gerçekleştiren şahsın olay sonrasında intihar ettiğini açıkladı. Amsterdam'a 29 km uzaklıkta ve 72 bin nüfusa sahip Alphen aan den Rijn'de yaklaşık 2 bin Türk'ün yaşadığı bildirildi.