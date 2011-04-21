-YARALANAN MUHABİR ÖLDÜ MİSRATA (A.A) - 21.04.2011 - Libya'nın Misrata kentinde hükümet güçleri ile muhalifler arasındaki çatışmada yaralanan foto muhabiri Chris Hondros öldü. Merkezi New York'ta bulunan Getty Images ajansı adına çalışan Hondros, başından yaralanmıştı. Kosova, Irak ve Afganistan gibi çatışma bölgelerinde bulunan 41 yaşındaki foto muhabiri Hondros'un fotoğrafları dünya çapında dergi ve gazetelerde yayımlanmıştı. Hondros'un aldığı ödülleri arasında World Press Photo ödülünü ve savaş fotoğrafları dalında en büyük ödüllerden biri olan Robert Capa Altın Madalyası da bulunuyor. Misrata kentindeki çatışmada, Amerikan Vanity Fair dergisi ve 2007 Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü sahibi İngiliz foto muhabiri Tim Hetherington da ölmüştü. Hetherington, ''En İyi Belgesel'' dalında Oscar ödülüne aday gösterilen ''Restrepo'' belgeselinin yardımcı yönetmenliğini de yapmıştı.