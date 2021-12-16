Yaralamalı kavgaya karışan çocuklar, roman okuyup özetleme şartıyla uzlaştı

Ardahan'da yaralamalı kavgaya karışan 6 çocuk, roman okuyup, özetlemeyi kabul edince mağdur tarafından affedildi.

Ardahan’da yaşıtlarıyla kavga eden ve yaralama suçundan haklarında şikayet bulunan çocuklar E.D, H.C, H.U, P.İ, Y.C ve A.S hakkında soruşturma açıldı. Eylemin uzlaştırma kapsamında olması nedeniyle dosya, Ardahan Cumhuriyet Savcılığı Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Uzlaştırıcı Ülker Uğurlu, mağdur, suça sürüklenen çocuklar ve aileleriyle görüştü. Yapılan müzakerelerde taraflar, suça sürüklenen çocukların ikişer roman okuyup özetini çıkarma şartıyla uzlaştı. Yaklaşık bir ayda ikişer roman okuyan çocuklar, hazırladıkları özetleri de uzlaştırma bürosuna sundu.

"Topluma da katkı sağlanmaktadır"

Şüpheli çocukların kitap okuyup, özetleme edimini gerçekleştirmesi ile çocuk müşteki şikayetinden vazgeçerek akranlarını affetti. Uzlaştırma Bürosu Savcısı Funda Bayram, uzlaştırma bürosu görevlileri olarak benzer suçlarda tarafların davalık olmadan uzlaşması için çalıştıklarını söyledi.

Bu konuda çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Bayram, "Suça sürüklenen çocukların olduğu bir dosyada, şüphelilerin belirli romanları okuyup özetini çıkarmaları karşılığında mağdurla aralarında uzlaşma sağlanmıştır. Uzlaştırma kurumu olarak taraflar arasındaki uyuşmazlığı mahkeme aşamasına taşımadan sonlandırmakla birlikte aynı zamanda topluma da katkı sağlanmaktadır." diye konuştu.