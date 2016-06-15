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Yaşam

Yaraladığı kurbağayı tedavi ettirmek için 1000 kilometre yol yaptı

Günlerce süren tedavinin ardından kurbağanın kafasındaki yara kapanmaya başladı

15 Haziran 2016 01:06

Avustralya’da, bahçesindeki çimleri biçerken bir kurbağayı yaralayan kadın, tedavi için kurbağayı yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktaki veteriner kliniğine götürdü.

Ajanimo’nun haberine göre, Avustralya’nın Queensland Eyaleti’ndeki Mount Isa şehrinde yaşayan Min Tims isimli kadın, bahçesindeki çimleri biçerken yanlışlıkla küçük bir yeşil ağaç kurbağasının yaralanmasına sebep oldu. Yaralı kurbağaya evindeki ilkyardım malzemeleriyle ilk müdahaleyi yapan Tims, daha sonra kurbağayı tedavi edebilecek veteriner kliniğinin nerede olduğunu araştırdı.

Min Tims, kurbağayı tedavi ettirebileceği en yakın tedavi merkezinin Mount Isa şehrine 1000 kilometre uzaklıktaki Cairns şehrinde olduğunu öğrendi. Bir an tereddüt etmeyen kadın, hemen kurbağayı yetiştirmek için uçağa atladı ve Cairns’teki hayvan hastanesine götürdü.

Günler süren tedavinin ardından kurbağanın kafasındaki yara kapanmaya başladı. Yaralı kurbağa tam olarak iyileştikten sonra doğal ortamına geri bırakılacak.

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KurbağayaraladığıMin TimsAvusturalya

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