Yara izleri artık sorun olmaktan çıkıyor

Ameliyatlarda yeni teknikler ve operasyon sonrasında da yara izlerini azaltmak için silikon jeller kullanılıyor.



Kısa süre öncesine kadar daha genç ve güzel görünmek için başvurulan estetik ameliyatların bedeli, yara izi olabiliyordu. Günümüzde bu tip ameliyatlarda yeni teknikler ve operasyon sonrasında da yara izlerini azaltmak için silikon jeller kullanılıyor.



Bu yöntem ilgi görecek



Dış görünümün çok önemli olduğu günümüzde, artık hem kadınlar hem de erkekler hiç çekinmeden estetik ameliyat olabiliyor. Biz de estetik cerrahideki trendleri konuşmak üzere, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Doç. Dr. Özhan Çelebiler Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada estetik cerrahinin artık mümkün olan en az izi yapacak ameliyatlara yöneldiğini anlattı ve ameliyat sonunda silikon jelleri kullanarak oluşan yara izlerini azaltabilmenin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.



Estetik cerrahide ne tür ameliyatlar yapıyorsunuz?



Estetik cerrahinin iki kaygısı vardır. Biri anatomik olarak düzeltmek, ikincisi ise işlev kaybı varsa bunu gidermek. Yani göz kapağı düzeltilir, ama gözün açılıp kapanması da devam eder, burun ameliyatı yapılır ama burun nefes almaya devam eder. Kimisinde çok güzel bir kumaş ele geçer, ondan bir elbise dikilir ve kendisini çok güzel gösterir. Kimisinde kumaş o kadar kötü ki, ne kadar güzel işler yapılırsa yapılsın, hiç bir zaman ideal hale gelmez.



Dolayısıyla, estetik cerrahide hastanın memnuniyeti ameliyat öncesinde başlar. Yapılacak iş ve hedeflenen sonuçlar, detaylarıyla konuşularak 3 boyutlu olarak bilgisayarda gösterilir ve hasta oluşan model görüntüden memnun kaldıktan sonra ameliyat edilir. Hasta ameliyat sırasında ve sonunda oluşabilecek izler konusunda bilgilendirilir.

