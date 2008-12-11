Yara izleri artık sorun değil

Dış görünümün çok önemli olduğu günümüzde, artık hem kadınlar hem de erkekler hiç çekinmeden estetik ameliyat olabiliyor. Biz de estetik cerrahideki trendleri konuşmak üzere, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Doç. Dr. Özhan Çelebiler Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, estetik cerrahinin artık mümkün olan en az izi yapacak ameliyatlara yöneldiğini anlattı ve ameliyat sonunda silikon jelleri kullanarak oluşan yara izlerini azaltabilmenin mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.Estetik cerrahinin iki kaygısı vardır. Biri anatomik olarak düzeltmek, ikincisi ise işlev kaybı varsa bunu gidermek. Yani göz kapağı düzeltilir, ama gözün açılıp kapanması da devam eder, burun ameliyatı yapılır ama burun nefes almaya devam eder. Kimisinde çok güzel bir kumaş ele geçer, ondan bir elbise dikilir ve kendisini çok güzel gösterir. Kimisinde kumaş o kadar kötü ki, ne kadar güzel işler yapılırsa yapılsın, hiç bir zaman ideal hale gelmez.Dolayısıyla, estetik cerrahide hastanın memnuniyeti ameliyat öncesinde başlar. Yapılacak iş ve hedeflenen sonuçlar, detaylarıyla konuşularak 3 boyutlu olarak bilgisayarda gösterilir ve hasta oluşan model görüntüden memnun kaldıktan sonra ameliyat edilir. Hasta ameliyat sırasında ve sonunda oluşabilecek izler konusunda bilgilendirilir.Ameliyat yapılan her bölgede mutlaka iz kalır, izsiz bir ameliyat tıbben mümkün değil. Ama estetik cerrahi bugün mümkün olan en az izi yapacak ameliyatlara yöneldi.Tabii ki var! Artık günümüzde kadınlar da çalışıyorlar, ameliyat olacak kişi üç beş gün sonra sosyal hayatına dönmek istiyor. İz olmadan yapılabilen tek işlem dolgu işlemleri. Burada sentetik ya da doğal maddeler vücuda enjekte edildiğinden iz kalmıyor. Özellikle yağ enjeksiyonu, sadece hacim kazandırmada değil aynı zamanda kişinin kendisinden alınan yağ hücreleri arasındaki kök hücrelerin de tekrar kendisine enjekte edilmesiyle ciltte tekrar bir canlılık ve elastikiyet olduğu için çok popüler hale geldi.Bir yerde yaralanma varsa, ister bu travmayla, isterse ameliyatla olsun, iz mutlaka olacaktır. Öte yandan, bu izleri hafifletecek bir takım silahlarımız var. Bunlardan en önemlisi, üzerine baskı uygulamak (bu baskı bir çorabın baskısı kadardır), güneşten korumak, bir de silikon jel malzemeleri kullanmak. Diğer bir deyişle silikon sadece vücudun içerisinde belli bir hacim kazanmak veya büyütmek için değil, aynı zamanda deride meydana gelen izlerin azaltılması için de kullanılmaktadır.Silikonun tam olarak nasıl etki ettiği bilinmiyor, ama bağ dokusu oluşumunu bir şekilde azaltıyor. Ayrıca, içeriğinde yaranın iyileşmesini destekleyen bazı maddelerle birleştirilmiş silikon jeller de var. Bunlar tabii ki yara iyileşmesinde daha da avantajlı.Yarada artık kabuk olmaması, pembe bir bebek derisi gibi deriyle kaplanmış olması iyileştiğini göstermez. Yaranın iyileşmesi derinin içerisinde ve altında iki yıl kadar devam eder. Ne olursa zaten bu dönemde olur, yara belirginleşmeye, kabarmaya, çukurlaşmaya, kaşınmaya, kırmızılaşmaya ve esmerleşmeye yani renk farklılığı oluşmaya başlar. Hastanın yarayla ilgili şikâyetleri asıl ikinci aydan sonra başlar.Ülkemizde genellikle görülen ten yapısı ne yazık ki izin belirginleşmesine yatkınlık sağlayan bir yapıda...