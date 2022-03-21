Yaptırımların hedefindeki Rus oligark Abramovich'in 'süper yatı', Türkiye açıklarında

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa Birliği ve Britanya'nın yaptırım uygulama kararı aldığı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus oligark Roman Abramovich'in 'Solaris' isimli süper yatının Türkiye'nin güney batı açıklarında seyrettiği görüldü.

Marine Traffic verilerine göre Bermuda bayrağı taşıyan 140 metrelik yat Avrupa Birliği sularını dolaştıktan sonra Pazartesi günü Türkiye'nin güney batı kıyısından 3 kilometre açıkta görüldü.

Aynı zamanda, İngiliz futbol kulübü Chelsea'yi Abramovich'ten satın almak için birkaç grubun teklif yaptığı da doğrulandı.