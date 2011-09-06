-Yaptırımlarda kastedilen savunma sanayisi ANKARA (A.A) - 06.09.2011 - Başbakanlık kaynakları, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'e yönelik yaptırımlarla ilgili, ''Aynı şekilde Türkiye'deki onların diplomatlarının da aynı seviyeye düşürülmesi, ticari ilişkilerimiz, askeri ilişkilerimiz, savunma sanayine yönelik bunları tamamen askıya alıyoruz. Bunlar tamamiyle donduruluyor ve bu süreci çok daha farklı yaptırımlar da takip edecektir'' açıklamasındaki ''ticari ilişkilerimiz'' ifadesiyle ''Savunma sanayi yönelik ticari ilişkilerin kast edildiğini'' bildirdi. Başbakan Erdoğan, bugün yeni adli yılın açılış törenini ardından gazetecilerin soruları üzerine İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Kaynaklar, açıklamalarında İsrail'e yönelik yaptırımlar konusunda bilgiler verirken Başbakan Erdoğan'ın ''ticari ilişkiler'' ifadesiyle bu ülke ile olan savunma sanayine yönelik ticaretin askıya alındığını kast ettiğini belirtti.