Yaptırımlar şirketleri vurdu



AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar, Rusya'daki iş dünyasını nasıl etkiliyor? Alman-Rus Dış Ticaret Odası, üyelerine bu soruyu yönelterek bir anket yaptı. Soruya, her iki tarafın yaptırımlarından etkilenen şirketlerin yalnızca yüzde 38'i yanıt vermiş olsa da şirketlerin yarısından fazlası Ukrayna ihtilafının işlerine doğrudan yansıdığını açıkladı. Alman-Rus Dış Ticaret Odası'ndan Volker Treier için bu çok açık bir sonuç. Treier, “Yaptırımlar ilerleyen zamanlarda tam olarak etkisini gösterecek ve etkilenen şirketlerin oranı da yüzde 58'de kalmayacak. Bana bu oran bile çok fazla geliyor çünkü yaptırımlar 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdi ve belli sektörleri hedef aldı" diyor.

Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nın verilerine göre, özellikle orta ölçekli makine ve tesis inşası alanında faaliyet gösteren şirketler etkilendi. Üstelik sadece şu anda yürürlükte olan yaptırımlar değil, AB'nin kararlaştırdığı fakat Ukrayna'nın doğusundaki ateşkes sonrasında askıya aldığı yaptırımlar da şirketleri endişelendiriyor. Alman Ekonomi ve İhraç Kontrolleri Dairesi'nin (BAFA) neye izin verip neye verilmeyeceği de kafa karıştırıyor. Volker Trier, “Aslında belli petrol ürünlerine yaptırım uygulanması isteniyordu fakat daha sonra tüm ürün grubuna yaptırım uygulandı. Rusya'ya pompa veya otomobil yedek parça ihraç etmek isteyen şirketlerin çoğu ürünlerinin petrolle bir ilgisi olmadığını kanıtlamak için Ekonomi ve İhraç Kontrolleri Dairesi'ne koşmak zorunda. Ancak yaptırımlar daha yüksek bir mercide tanımlandı" şeklinde konuşuyor.

'Rusya, Asya'ya yöneliyor'

Ancak ankete katılan şirketlerin yalnızca beşte biri, yaptırımların Rusya'nın siyasi tutumunu değiştirmesine yol açacağı kanısında. Şirketlerin yüzde 78'i tam aksine, Rusya'nın Avrupa'dan daha da uzaklaşacağı ve ekonomik açıdan daha güçlü Çin, Kore ve Japonya gibi ülkelere yöneleceğini düşünüyor. Rus-Alman Dış Ticaret Odası'nın Başkanı Rainer Seele, bu yönde işaretlerin bulunduğunu söylüyor: “Rusya'da şirketlerimize siparişlerin ya gecikerek verildiğini ya da bize büyük bürokratik zorluk çıkartıldığını görüyoruz. Bazı projeler askıya alınıyor, siparişlerin çoğunun artık Almanya'ya değil, Asya'daki rakiplerine verildiğini gözlemliyoruz.”

Bu Alman şirketleri için kabullenmesi zor bir gerçek, zira Almanya bugüne kadar sanayi açısından Avrupa'daki en önemli ticaret ortağıydı. Alman Sanayi ve Ticaret Odası, Rusya'ya ihracatın bu sene yüzde 20 oranında azalacağı tahmininde bulunuyor. Buradan doğan zararın ise 7 milyar euro tutarında olması bekleniyor. Alman-Rus Dış Ticaret Odası'ndan Volker Treier, Ukrayna ticaretindeki gerileme de buna dâhil edildiğinde, sene sonuna kadar zararın 10 milyar euroya ulaşacağını ve ihracat ekonomisinin yüzde bir oranında küçülme yaşayacağını tahmin ediyor. Alman Sanayi ve Ticaret Odası, yaptırımların Ruble'nin değer kaybetmesi ve konjonktürdeki zayıflama nedeniyle hâlihazırda kırılgan olan Rus ekonomisini daha da zora sokacağı görüşünde. Rus ekonomisinin durgunluğa sürüklenmesi halinde, bunun Almanya'da birçok şirket için de projelerin iptal edilmesi, kısa mesai uygulamasının başlatılması ve işten çıkarmalar anlamına geleceğine dikkat çekiliyor.