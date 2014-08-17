Yaptırımlar Rus ekonomisini sarsıyor



Ukrayna anlaşmazlığı nedeniyle Rusya'ya uygulanan uluslararası ekonomik yaptırımların petrol endüstrisi ve finans branşı üzerindeki olumsuz etkilerinin hissedilmeye başladığı bildiriliyor. Alman haber dergisi Der Spiegel'de yer alan bir habere göre, öncelikle kuzey kutup bölgesindeki petrol çıkarma çalışmalarında Batılı teknolojiye ihtiyaç duyuluyor. ABD, yaptırımlar doğrultusunda Rus işletmesi Gazprom Burenie'ye yaptığı teknik ekipman satışını durdurmuştu. Derginin Moskova yakınlarındaki Skolkovo inovasyon merkezi uzmanlarından Nikolay Graçov'a atfen yayınladığı haberde, orta vadede Rusya'nın ham petrol üretiminin yüzde on oranında gerileyebileceği belirtiliyor.

Ticari kısıtlamaların yanı sıra mali yaptırımların da Rusya'yı sarsmaya başladığı ifade edilen haberde Rus bankalarının finans piyasalarına bağımlı olduğu ve Avrupa Birliği ile ABD'nin, hisse çoğunluğu devlete ait olan Rus bankalarına açtığı kredilerin vadesini 90 gün ile sınırlaması nedeniyle üç bankanın Kremlin'den yardım talep ettiği yer alıyor. AB Komisyonu'ndan alınan bilgilere göre Rusya'nın yurtdışındaki hesaplarının dondurulması Moskova yönetiminin 465 milyar dolarlık döviz rezervinin ancak yarısını kullanmasına imkan tanıyor.