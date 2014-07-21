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Ekonomi
Deutsche Welle

Yaptırımlar Alman şirketlerini vurdu

Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (DIHK) yaptığı bir araştırmaya göre, AB’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar Alman ihracatçılarını olumsuz etkiledi.

21 Temmuz 2014 13:28


Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna krizi sonrasında Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar her dört ihracatçı Alman şirketinden birini etkiledi. Kurumun dış ticaret bölümü yöneticisi Volker Treier, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, “Yurt dışında faaliyet gösteren her dört Alman şirketinden biri yaptırımlardan etkilendi” dedi. Treier, özellikle Rusya ve ABD ile ticari ilişkileri olan şirketlerin durumdan olumsuz etkilendiğini ifade etti. Uzman, ABD ve AB'nin uyguladığı farklı yaptırımlar yüzünden, şirketlerin hemen her tür ticari faaliyetini gözden geçirmek zorunda kaldığını söyledi.

AB ve ABD son olarak geçen çarşamba günü Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sertleştirmişti. ABD'nin yaptırımları ağırlıklı olarak finans, savunma ve enerji alanında faaliyet gösteren Rus şirketlerini kapsarken, Avrupa Birliği ise Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıları destekleyen şirketleri hedef alıyor. Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Malezya Havayollları'na ait uçağın düşürülmesinin ardından Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların ağırlaşabileceği uyarısında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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