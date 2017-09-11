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Yaşam

Yaptırdığı cemevinden ilk kendi cenazesi kalktı

Cemevini 1 milyon 200 bin liraya yaptırmıştı

11 Eylül 2017 01:29

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden işadamı Ali Yeniay köyüne yaptırdığı cemevinden ilk kendi cenazesi kalktı.

Kaza 8 Eylül'de Koyulhisar ilçesi Bahçeköy yakınlarında yaşandı. 78 yaşındaki işadamı Ali Yeniay yol kenarında gezinirken Erzincan'dan Tokat istikametine gitmekte olan Osman Bıyıkcı yönetimindeki otomobil Yeniay'a çaptı. Ağır yaralanan Yeniay kaldırıldığı Tokat Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Köyüne yaptırdığı cemevinde ilk kendi cenazesi kalktı

Kazada yaşamını yitiren Ali Yeniay'ın cenazesi, köyüne 1 milyon 200 bin lira harcayarak yaptırdığı ve bir hafta önce açılışı yapılan cemevinden kaldırıldı. Kendi ve eşi Çiçek Yeniay isminin verilen cemevinden ilk kez Yeniay'ın cenazesinin kaldırıldığı öğrenildi.

 

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