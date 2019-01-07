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Yaptıkları kedi evlerini sokaklara bıraktılar

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde, hayvanseverler yaptıkları kedi evlerini sokaklara koydu

07 Ocak 2019 15:45

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde, hayvanseverler yaptıkları kedi evlerini sokaklara koydu.
Gemlik Hayvanlarla Yaşam Derneği üyeleri hafta sonu bir mobilya atölyesinde bir araya gelerek sokaklarda yaşayan kediler için kedi evi yaptı. 35 hayvansever, yaptıkları 22 kedi evini soğuk hava şartlarından korunmaları için belirli noktalara yerleştirdi.
Dr. Ziya Kaya Mahallesi Ergen Sokak’ta gerçekleştirilen çalışmaya katılan Hayvan Hakları Federasyonu Gemlik Temsilcisi Mustafa Katırcı, bu çalışmanın tüm insanlığa örnek olması gerektiğini söyledi. Çocukların da katıldığı etkinlikte kediler yuvalarına yerleştikten sonra hayvanseverler kulübelerin önüne mama da bıraktı.

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