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Yaşam

Yaptığı şaka canını aldı

Kardeşine şaka yapmak için kendisini asan genç, ayağı kayınca dalda asılı kalarak yaşamını yitirdi

26 Ağustos 2009 03:00

Kardeşine şaka yapmak için kendisini asan genç, ayağı kayınca dalda asılı kalarak yaşamını yitirdi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kardeşiyle şakalaşırken ağaç dalına bağladığı ipi boynuna geçiren genç, eğimli arazide ayağının kayması sonucu dalda asılı kalarak öldü.

Alınan bilgiye göre, Çayköy köyü yakınlarındaki arazide kardeşi B.İ. (13) ile birlikte hayvan otlatan Hüseyin İ. (16), kardeşiyle şakalaşmak amacıyla bir ağacın dalına bağladığı ipi boynuna geçirdi.

Hüseyin İ, ağacın bulunduğu eğimli ve otluk alanda ayağının kayması üzerine dalda bağlı olan ipe asılı kaldı. Nefes alamayan ağabeyini kurtarmak için ipi çözmeye çalışan, ancak başaramayan B.İ, ağabeyinin cebindeki bıçakla ipi kesti. B.İ'nin çabalarına rağmen Hüseyin İ, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hüseyin İ'nin cesedi, Niksar Devlet Hastanesi morgundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

B.İ'nin ifadesinde, ''ağabeyi Hüseyin İ'nin şaka amaçlı olarak bir ağaç dalına bağladığı ipi 'Bak kendimi nasıl ipe asacağım' diyerek boynuna geçirdiğini, daha sonra da kaygan zeminde ayakta duramayarak asılı kaldığını, tüm çabalarına rağmen ağabeyini kurtaramadığını'' söylediği öğrenildi.

Hüseyin İ'nin ilköğretim okulu mezunu olduğu, kardeşi B.İ'nin ise bu yıl ilköğretim 5. sınıfı bitirdiği bildirildi.

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