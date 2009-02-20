'Yaprak Dökümü'nün Fikret'i çıplak!

Kapatacak bir şey yok

Martta vizyona çıkıyor

Sabah'ın haberine göre; Bennu Yıldırımlar, 'Gökten Üç Elma Düştü' filmindeki duş sahnesiyle çok konuşulacak. 10 saniye süren bu sahnede Yıldırımlar çırılçıplak! 'Yaprak Dökümü'nde mazbut abla Fikret'i canlandıran Yıldırımlar, filmde üniversite mezunu olduğu halde geçimini fuhuş yaparak kazanan Nilgün'ü oynuyor. Bugüne kadar altı filmde rol alan başarılı oyuncu ilk kez başrolde.Daha önce dizide öpüştüğü için fanatik izleyicilerden tepki alan, meme kanseriyle ilgili bir kampanya için soyununca da çok tartışılan Yıldırımlar o dönem şöyle konuşmuştu: "Görünen bir şey yok, fazla bir şey yok kapatacak!" Oyuncu bu filmdeki sahneler için ise henüz bir açıklama yapmadı.6 Mart'ta vizyona girecek film, Bursa İpekyolu Festivali'nde 'En iyi film' ve 'En iyi senaryo' ödüllerini almıştı. Film, bir hırsız ve komşusuyla birlikte cinayet işleyen fahişe Nilgün'ün yaşadıklarını anlatıyor.