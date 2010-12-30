Yaprak Dökümü'nde unutulmaz final!

T24 - Tüm Türkiye’yi 5 yıldır ekrana kilitleyen Yaprak Dökümü’nün son bölümü dün akşam Kanal D ekranlarında yayımlandı. Dizinin finali herkesi gözyaşlarına boğdu



Yaprak Dökümü ekibi Pera Palas’ta Kanal D tarafından düzenlenen organizasyonda buluştu. Ekip, finali izlerken duygulandı.







Yaklaşık 5 yıldır milyonları ekranlara kilitleyen Yaprak Dökümü dizisinin finali dün akşam Kanal D organizasyonuyla Pera Palas Otel’de yapıldı. Ali Rıza bey’in ölümüyle son bulan finalde, oyuncular ve prodüksyon ekibi, birbirlerine sarılarak dakikalarca ağladılar.



Kadınlar hamamında çalgılı türkülü dizi başta tüm izleyicileri güldürürken oyuncuların keyfi yerindeydi sonlara doğru özelikle Ali Rıza Efendi’nin büyük ağaç altında ailesini topladığı sahnede herkes hüngür ağladı. Tolga Karel’in oyunculara peçete göndermesi dikkat çekti. Reşat Nuri Güntekin’in kitabında Ali Rıza Bey’in ölümünü göremezken dizide ölümü izleyenler arasında şok yarattı. Diziyle büyüyen ailenin en küçük kızı 12 yaşındaki Şebnem Ceceli gece boyunca halil Ergun’la birlikte en çok gözyaşı döken isimdi. Dizi bitiikten sonra bile gözyaşlarını tutamayan ikili herkesi ağlattı. Ferhunde karakteriyle milyonların nefretini kazanan Deniz Çakır gecenin yıldızıydı.





‘Dostlar sağ olsun’



Giydiği siyah derin göğüs dekolteli elbisesi ile gözyaşı döken Deniz Çakır, finaldeki Ali Rıza Bey’in ölümüyle ilgili baş sağlığı dileyenlere, “Dostlar sağ olsun, Ali Rıza Bey’in helvasınıda yiyeceğiz inşallah’’ dedi. Bu arada oyuncuların aileleriyle sık sık telefon görüşmeleri yaparak ağladıkları gözden kaçmadı.



Final bölümünü hep birklikte izleyen ve dakikalarca göz yaşı döken Yaprak Dökümü ekibi, bir daha böyle güzel bir çalışmada buluşmak üzere veda ettiler. Reşat Nuri Gültekin’e saygı amaçlı özel olarak hazırlanan ‘Yaprak Dökümünün Ardından’ isimli kitaptan elde edilecek gelir Türkiye Omurilik Feçlileri Derneğine bağışlanacak.





Deniz Çakır, giydiği siyah derin göğüs dekolteli elbisesi ile gözyaşı döktü.



twItter’da da yapraklar döküldü

Seren Serengil: Yaprak Dökümü de bitti, gözlerimde yaşlarda.

Gamze Topuz: Keşke Halil Ergun burada olsaydı, sarılmak istedim çok üzgünüm.

Ata Demirer: Evde şıt yok yine. Yaprak Dökümü’nün finali varmış, e artık dökülse de yıllar sora annemi kardeşimi görebilsem.

Elif Güvendik: Bir daha asla ağlak dizi izlemeyeceğim ağla ağla bu ne ya çok kızgınım kendime şu an...

Sarışekersema: Aaa matmazel biletçi olmuş.

Gizem Özdilli: Necla’nın da krepe nihayet indi.

Ece Gürsel: Yaprak Dökümü ekibine tebrikler! Ağlamaktan içimiz şisti! Süper finaldi!

Hülya Açıkgöz: Yaprak Dökümü işte bu bir büyük babaydı! Herkes annesine babasına saygı göstersin! Onlar melek!