-YAPRAK DÖKÜMÜ'NDE ''TRABZON'A TREN'' SKANDALI TRABZON (A.A) - 30.12.2010 - ''Yaprak Dökümü'' adlı dizinin final bölümünde demiryolu olmayan Trabzon'a tren bileti alınması üzerine diziyi izleyen bazı vatandaşların sabah saatlerinden itibaren TCDD istasyonlarından Trabzon'a tren olup olmadığını sormaya başladığı bildirildi. Yaklaşık 4.5 yıldır yayımlanan ''Yaprak Dökümü'' dizinin dün akşamki final bölümünde ''Şevket'' adlı karakterin tren garına gidip, ''İnternet üzerinden Trabzon'a 3 tam bir öğrenci bileti ayırtmıştım'' demesi ve aldığı biletlerle Trabzon'a gitmek üzere trene binmesi, sanal ortamda tartışma konusu oldu. Bölüm ile ilgili ''www.trabzondanbak.com'' adlı internet sitesinde ''Hayırlara vesile olsun'' başlığıyla yayımlanan yorum haberde, Trabzon'da tren yolu bulunmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: ''Dizinin finalinde Ali Rıza Bey'in ailesi, İstanbul'dan Trabzon'a trenle dönüyor. Oysa ne romanın orijinalinin yazıldığı dönemde ne de dizinin çekildiği günlerde Trabzon'da tren yolu hiç olmadı. Senaristlerin bu bariz hatası Trabzon için 'Hayırlara vesile olur' esprilerine neden oldu. Senaristlerin, senaryonun başlangıcında da Ali Rıza Bey ile ailesini Trabzon'dan İstanbul'a trenle getirdikleri anlaşıldı. Senaristlerin bu hatası Trabzon'a tren yolu olmadığını bilenler tarafından gülerek karşılandı.'' Bir başka haber sitesi ''www.trabzonunsesi.com'' ise ''Büyük hata gözlerden kaçmadı'' başlığında verdiği haberde, şunları belirtti: ''Yaprak Dökümü'nün final sahnesinde gözden kaçan bir hata dikkat çekti. Efsane dizi Yaprak Dökümü beklendiği gibi acıklı bir bölümle bitti. Dizinin son yıllarında artan duygusallık etkisini son bölümde de gösterdi. Özellikle, dizide Ali Rıza adlı baba karakterini canlandıran Halil Ergün'ün ölüm sahnesi izleyenleri göz yaşlarına boğdu. Dizide binbir türlü dram ve acı yaşayan Tekin Ailesi, bu son olayla yolun sonuna geldi. Ali Rıza Bey'in ölümüyle aile, Trabzon'a dönme kararı aldı. Ancak dizinin senaristleri tam da bu noktada ciddi bir hata yaptı. Final bölümünün sonlarına doğru aile, Haydarpaşa Garı'na geliyor ve trene binmek üzere İstanbul'da kalanlarla vedalaşıyordu. Vedalaşmadan önce Şevket, gişeye gitti ve 'Trabzon'a 2 tam 1 öğrenci' diyerek tren bileti aldı. Gişe memuru biletleri düzenleyip, Şevket'e verdi ve vaktinin az kaldığını trenin kalkmak üzere olduğunu belirtti. İşte hatada tam da buradaydı. Çünkü, Trabzon'a ne tren yolu var, ne de bir tren seferi.'' Diziyle ilgili ''www.haber61.net'' adlı haber sitesi ise ''Yaprak Dökümü dizisinde Trabzon'da tren hatası'' başlıklı haberde ''Yaprak Dökümü'' dizisinde, Trabzon ile ilgili çok ciddi bir hata yapıldığına yer verildi. -TRABZON'A BİLET İSTEDİLER- Dizinin yayınlanmasının hemen ardından Ankara Garı'nı arayan 4, Haydarpaşa Garı'nı arayan 6 kişinin Trabzon'a tren bileti istediği belirtildi. Tren garlarının göçün ve ayrılığın önemli simgelerinden olduğunu belirten TCDD yetkilileri, şunları belirtti: ''Son yıllarda demiryollarına yapılan yatırımlarla birlikte demiyroyu öncelikli sektör oldu. Yüksek hızlı tren projeleri yaygınlaşmaya başladı. Bu durum trenlere olan ilginin artmasına neden oldu. Ayrıca, tren görsel açıdan çok etkili bir araç. İnsanlarda artık tren olgusu ciddi bir şekilde oluştu. Son yıllarda da trene karşı vatandaşların çok büyük ilgisi var.''