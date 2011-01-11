T24 -

Yayında olduklarını unuttu



O beni heyecanlandırıyor



“Yok Böyle Dans”ın pazar akşamı yayınlanan bölümü, yine renkli görüntülere ve ilginç diyaloglara sahne oldu.Hürrriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Nilgün Belgün’ün elendiği akşama damgasını vuran ise Burcu Esmersoy’un yakışıklı partneri Jake Davies’ti... Jüri karşısında yorumları bekledikleri sırada Jake’in dalıp Esmersoy’un mayosuyla oynamaya başlaması, herkesi şaşırttı.Jake Davies’in hareketi yüzünden söylenenlere bir türlü konsantre olamayan sunucu, sonunda “Yapma Jake” deyip elini iterek partnerini kendine getirdi. Gecenin unutulmaz anlarından ikincisinde yine Burcu Esmersoy vardı. Dansını sergiledikten sonra fenalaşan ve titremeye başlayan güzel sunucu, “Ne oldu?” diye soran jüri üyelerine “Jake beni heyecanlandırıyor” diye karşılık verdi.