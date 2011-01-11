T24 - Acun Ilıcalı’nın sevgilisi şeyma Subaşı, Nouma’nın doğum günü partisinde ortaya çıktı. Önce objektiflerden kaçmaya çalışan Subaşı, daha sonra Burcu Esmersoy’la beraber poz verdi.
“Yok Böyle Dans”ın pazar akşamı yayınlanan bölümü, yine renkli görüntülere ve ilginç diyaloglara sahne oldu.Hürrriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Yayında olduklarını unuttu
Nilgün Belgün’ün elendiği akşama damgasını vuran ise Burcu Esmersoy’un yakışıklı partneri Jake Davies’ti... Jüri karşısında yorumları bekledikleri sırada Jake’in dalıp Esmersoy’un mayosuyla oynamaya başlaması, herkesi şaşırttı. O beni heyecanlandırıyor
Jake Davies’in hareketi yüzünden söylenenlere bir türlü konsantre olamayan sunucu, sonunda “Yapma Jake” deyip elini iterek partnerini kendine getirdi. Gecenin unutulmaz anlarından ikincisinde yine Burcu Esmersoy vardı. Dansını sergiledikten sonra fenalaşan ve titremeye başlayan güzel sunucu, “Ne oldu?” diye soran jüri üyelerine “Jake beni heyecanlandırıyor” diye karşılık verdi.