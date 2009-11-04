Yapısalcılığın babası öldü

Yapısalcılığın ve modern antrolopolojinin babası olarak tanınan Claude Levi-Strauss 100 yaşında hayata veda etti.



Strauss’un özellikle ilkel ve modern toplumlar arasında mitler, davranış ve düşünce biçimleri bakımından ortak yapılara işaret eden çalışmaları, yayımlandığında büyük ilgi görmüş, hatta antropolojide çığır açmıştı. Altmış yıla yayılan uzun kariyerinde bugün birer klasik kabul edilen, Hüzünlü Dönenceler (1955) ve Yaban Düşünce (1962) Mitler (1964) gibi kitaplara imza atmıştı. Strauss, çalışmalarıyla ilkel kabilelere yönelik bakış açısını sarsan düşünceler ortaya koymuştu.



Strauss, Sorborne’da felsefe ve hukuk okumuş, 1935’te gittiği Brazilya’da Amazon’un derinliklerine yaptığı yolculuklarla ilk antropolojik gözlemlerini gerçekleştirmişti. İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa’da çalışmalarıyla ülkenin önde gelen düşünürlerinden biri olmuştu.