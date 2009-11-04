T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Yapısalcılığın babası öldü

Yapısalcılığın ve modern antrolopolojinin babası olarak tanınan Claude Levi-Strauss hayata veda etti.

04 Kasım 2009 02:00

Yapısalcılığın ve modern antrolopolojinin babası olarak tanınan Claude Levi-Strauss 100 yaşında hayata veda etti.

Strauss’un özellikle ilkel ve modern toplumlar arasında mitler, davranış ve düşünce biçimleri bakımından ortak yapılara işaret eden çalışmaları, yayımlandığında büyük ilgi görmüş, hatta antropolojide çığır açmıştı. Altmış yıla yayılan uzun kariyerinde bugün birer klasik kabul edilen, Hüzünlü Dönenceler (1955) ve Yaban Düşünce (1962) Mitler (1964) gibi kitaplara imza atmıştı. Strauss, çalışmalarıyla ilkel kabilelere yönelik bakış açısını sarsan düşünceler ortaya koymuştu.

Strauss, Sorborne’da felsefe ve hukuk okumuş, 1935’te gittiği Brazilya’da Amazon’un derinliklerine yaptığı yolculuklarla ilk antropolojik gözlemlerini gerçekleştirmişti. İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa’da çalışmalarıyla ülkenin önde gelen düşünürlerinden biri olmuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24