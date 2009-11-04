Yapısalcılığın babası öldü

Yapısalcılığın ve modern antrolopolojinin babası olarak tanınan Claude
Levi-Strauss 100 yaşında hayata veda etti.
Strauss’un özellikle ilkel
ve modern toplumlar arasında mitler, davranış ve düşünce biçimleri
bakımından ortak yapılara işaret eden çalışmaları, yayımlandığında
büyük ilgi görmüş, hatta antropolojide çığır açmıştı. Altmış yıla
yayılan uzun kariyerinde bugün birer klasik kabul edilen, Hüzünlü Dönenceler (1955)
ve Yaban Düşünce (1962) Mitler (1964) gibi kitaplara imza atmıştı.
Strauss, çalışmalarıyla ilkel kabilelere yönelik bakış açısını sarsan
düşünceler ortaya koymuştu.
Strauss, Sorborne’da felsefe ve hukuk okumuş, 1935’te gittiği
Brazilya’da Amazon’un derinliklerine yaptığı yolculuklarla ilk
antropolojik gözlemlerini gerçekleştirmişti. İkinci Dünya Savaşı
sonrası Fransa’da çalışmalarıyla ülkenin önde gelen düşünürlerinden
biri olmuştu.