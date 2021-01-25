Yapımı 12 yıldır süren Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesine 2 milyar TL daha harcanacak

Ankara - Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinin yapımı 12 yıldır sürüyor. 2021 Yılı Yatırım Programı'na göre, demiryolu ulaşımına bu sene 17.8 milyon liralık yatırım yapılması beklenirken YHT'ye de 2 milyar 50 milyon lira harcama yapılacak.

2008 yılında temeli atılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi ile ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açılış tarihi vermiş ve 31 Mart Yerel seçimlerinden önce geldiği hattın 2019 Ramazan Bayramı’nda açılacağını ifade etmişti.

Açılışı sürekli ertelenen Ankara-Sivas YHT hattının bu yıl faaliyete geçmesi planlanıyor. Hatla iki il arasındaki seyahat süresi 12’den 2 saate düşecek.