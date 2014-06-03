Yapımcısı da Deniz Seki'yi arıyormuş

Hakkında yakalama kararı çıkan Deniz Seki’yi, Seyhan Müzik’in sahibi Bülent Seyhan'ın da aradığı ancak ulaşamadığı öğrenildi.

Seki’nin yeni çıkacak albümünü kısa süre önce tamamladığını vurgulayan Seyhan “Telefonları kapalı. Deniz ‘Ben içeri giriyorum albüm çıkmasın’ derse çıkarmayacağım” diye konuştu.

Hürriye yazarı Cengiz Semercioğlu da bugün kaleme aldığı yazıda Deniz Seki hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Cengiz'in "Bu turnuva nasıl izlenir?" başlığıyla yayımlanan (3 Haziran 2014) yazısının ilgili bölümleri şöyle:

'En büyük suçlu Deniz'

Deniz Seki yakalanıp hapse konulsa, medyada zil takıp oynayacak çok kişi var anlaşılan.

Polisten daha iştahlı sürüyorlar Deniz Seki’nin izini.

“Evinde bulunamadı...”

“Ortalarda yok...”

“Eniştesinin yanında hastanedeymiş...”

“Bugün de teslim olmadı...”

Medya sanki cadı avında.

Deniz Seki hapse girse rahatlayacak...

Medyanın Deniz Seki konusundaki ısrarlı fikr-i takibi vallahi gözlerimi yaşarttı.

Katiller...

Tecavüzcüler...

Sapıklar...

Hırsızlar...

Rüşvetçiler...

Ellerini kollarını sallarken, herkes Deniz Seki’nin peşinde.

Doğru, Deniz Seki’nin suçu hepsinden ağır!!!