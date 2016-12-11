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Yapımcılığa soyunan Nejat İşler, Erdal Beşikçioğlu ile anlaştı

İşler daha önce kitapçılık, bar işletmeciliği ve futbol kulübü yöneticiliği yapmıştı

11 Aralık 2016 21:41

Yapımcılığa soyunan Nejat İşler, ilk projesi için "Behzat Ç." dizisinde birlikte rol aldığı Erdal Beşikçioğlu ile anlaştı. 

Nejat İşler, iki yıl önce geçirdiği septik şok sonrası ölümden dönmüş sevenlerini korkutmuştu. Yoğun bir tedavi sonrası sağlığına kavuşan oyuncu, Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı 'İkimizin Yerine' ile oyunculuğa hızlı bir dönüş yapmıştı. 

 

Ünlülere küçük roller

Türk filmlerinin son yıllarda gişede elde ettiği yüksek hasılatlar, oyuncuları yapımcı olmaya teşvik ediyor. Özcan DenizMahsun Kırmızıgül, Şahan Gökbakar ve Erkan Petekkaya gibi isimlerin ardından Nejat İşler de kendisinin yazıp yöneteceği ve rol alacağı bir film için kolları sıvadı. Başrol için Erdal Beşikçioğlu ile anlaşan oyuncu, yakın dostu olan birçok ünlü isme de filminde küçük roller verecek. İşler, filmin çekimlerine önümüzdeki yaz başlayacak.

Nejat İşler ve Erdal Beşikçioğlu, Behzat Ç. dizisinde birlikte rol aldı.

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