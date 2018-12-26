Yapımcılar vizyon tarihlerini erteliyor, sinema sektöründe anlaşmazlık büyüyor

Sinema sektörü içinde anlaşmazlıklar büyüyor. Yapımcılar, promosyonlu bilet uygulaması nedeniyle sorun yaşadığı sinema zinciri Mars Cinema Group'a karşı centilmenlik anlaşması yaparak filmlerinin gösterim tarihlerini erteleme kararını görüşecek.

Türkiye'de 2 bin 692 sinema salonu bulunuyor. Bu salonlardan 848'i Mars Cinema Group'una ait. Şirketin patlamış mısır ve içecek menüsüyle birlikte promosyon bilet uygulaması, yapımcıların tepkisini çekiyor.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre film yapımcılarıyla promosyonlu bilet satan Mars Cinema Group arasındaki anlaşmazlık büyüyor.

Promosyonlu bilet uygulamasına ilk tepkiyi BKM vererek izleyiciyle 1 Ocak'ta buluşması kararlaştırılan 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın gösterim tarihini erteledi. Filmin gösterim tarihi henüz belli değil ama iddialara göre BKM, promosyonlu bilet uygulaması anlaşmazlığı sona erene kadar 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nı gösterime çıkarmayacak.

Anlaşmazlığın nedeni

Yapımcıların rahatsız olduğu konular şöyle:

-"Sinema biletinin yanında "Hediye" adı altında uygulanan promosyonlu biletin yüksek ücreti izleyicileri sinema salonlarından uzaklaştırır."

-"Biz 5 yıldır izleyici başına 5 TL kazanıyoruz. Bilet ücretleri arttı. Dolayısıyla patlamış mısır ve içeceğe yansıyan pay da artıyor ama bize düşen pay hiç artmıyor. İzleyiciler, sinema salonlarına film izlemek için gider. Patlamış mısır veya içecek için değil."

-"Promosyonlu bilet uygulaması nedeniyle izleyici sayısını takip etmekte zorlanıyoruz."

-"Sinema salonlarında bizim filmlerimiz gösterilirken neden bize 'Sizin film için promosyon yapabilir miyiz' diye sorulmuyor?"

Yeni yasa bekleniyor



Yapımcılar, Mars Cinema Group ile olan anlaşmazlıklarında nasıl bir yol izleyeceklerini belirlemek için toplantı yapacak. Toplantının zeminin ise centilmenlik anlaşması oluşturuyor. Toplantıda 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın ardından önümüzdeki dönem gösterime girecek olan filmler için de gösterim tarihini erteleme kararı alınması bekleniyor. Yapımcılar, promosyonlu bilet uygulamasının düzenlenmesi için yeni sinema yasasını bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un göreve gelmesinden hemen sonra gündeme getirdiği Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair kanun teklifi geçen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinde, film yapımları çekildikleri ülkelere döviz girdisi, bilgi aktarımı, ana ve yan sektörlerde istihdam gibi önemli katkılar sağladığı ifade edilerek, yabancı film yapımcılarına yönelik yeni destek mekanizması getirildiği belirtildi.

Ocak ayında çıkması beklenen yeni sinema yasası aynı zamanda fragman ile reklam sürelerinin kısaltılması ve promosyonlu bilet uygulamasının düzenlenmesini de kapsayacak. Yeni sinama yasasından sonra fragman süreleri 3- 5 dakika, reklam süreleriyse 10 dakikadan fazla olmayacak. Bir film için promosyonlu bilet uygulaması olup olmayacağı yapımcının izniyle belirlenecek.