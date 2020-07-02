Yapımcı Zeynep Özbatur Atakan Oscar jürisinde

Yapımcı Zeynep Özbatur Atakan, Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne kabul edilen ilk Türk yapımcı oldu.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Avrupa ve Asya Akademisi'ne on yıldır üye olduğunu açıklayan Atakan, "Akademi'ye kabul edilen beşinci Türk oldum. Daha önce Nuri Bilge Ceylan, Gökhan Tiryaki, Harika Uygur ve Deniz Gamze Ergüven var. Yapımcı olarak ise kabul edilen ilk Türk'üm" diyerek, üyeliğinin kendisi için de sürpriz olduğunu belirtti.

Atakan'ın yapımcılığını üstlendiği 'Üç Maymun', 'Kış Uykusu', 'Ahlat Ağacı' ve 'Burası Cennet Olmalı' filmleri Oscar aday adayı olmuştu.

Zeynep Özbatur Atakan kimdir?

Zeynep Özbatur Atakan 1966'da İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV bölümünden mezun olduktan sonra 1986-1999 yılları arasında reklamcılık sektöründe aktif olarak çalıştı.

1999'da yönetmenliğini Kutluğ Ataman'ın üstlendiği 'Lola + Bilidikid', 2002'de Tayfun Pirselimoğlu'nun ilk filmi 'Hiçbiryerde' ve Nuri Bilge Ceylan'ın sırasıyla 'İklimler' (2006), 'Üç Maymun' (2008) ve 'Bir Zamanlar Anadolu' da (2011) filmlerinin yapımcılığını üstlendi.

2010 yılında Avrupa Film Akademisi 'Eurimages Yılın Yapımcısı' ödülüne değer görüldü. Sinema Yapımcıları Meslek Birliği'nin (SEYAP) yönetim kurulu başkanı da olan Atakan, film yapımcılığını sürdürmenin yanı sıra yapımcılık atölyelerinde dersler de veriyor