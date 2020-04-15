Yapımcı şirket yalanlamıştı; Müge Anlı ile Tatlı Sert çalışanlarına işten çıkartıldıkları SMS'le tebliğ edildi

ATV’nin en çok izlenen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'in, yayına ara vermesinin ardından 50 çalışanın görevine son verildiği iddialarını yalanlayan yapımcı şirketin, çalışanlara mesaj göndererek, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları sözleşmelerinin feshedildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla AKP Grubu tarafından hazırlanan yeni torba yasa ile işten çıkartmalar 3 ay boyunca yasaklanmasına rağmen, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yapımcı şirketi Mavi Klaket, çalışanların sözleşmelerinin bitimine 3 ay kala 50’ye yakın çalışanın işine son vermişti.

Medyaradar'ın haberine göre; çalışanların telefonlarına gönderilen mesajla işten çıkartma haberleri resmiyet kazandı.

Sigortaları kesilen, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına yönelik sözleşmeleri feshedilen çalışanların en büyük şikayeti ise Müge Anlı’nın arkalarında durmaması oldu.

Mağduriyetlerini dile getiren çalışanlara, "işsizlik maaşına başvurun" denilirken, şirket bu çalışanlar tarafından çekilen bant yayınlardan da gelir elde etmeye devam edecek.

Müge Anlı'nın programı geçtiğimiz hafta ekipte görülen koronavirüs vakasının ardından ara vermek zorunda kalmıştı.