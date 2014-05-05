T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yapımcı Atiye Rezzan Metin, yanan evin içinde kalarak öldü

Yapımcı ve model ajansı sahibi Atiye Rezzan Metin, Beykoz’da film seti olarak da kullanılan iki katlı evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

05 Mayıs 2014 18:29

Beykoz’da bulunan altı beton üstü ahşap dubleks öğle saatlerinde yangın çıktı. Yapımcı Atiye Rezzan Metin’e ait evdeki yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken ahşap olan üst kat alevlere kısa sürede teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının iki saat süren uğraşlarla söndürülmesinin ardından evin içersinden çıkarılan bir kadın cesedinin Rezzan Metin’e ait olduğu anlaşıldı.

Elvan Ezber’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, alevler ahşap binayı kaplarken binanın önündeki lüks cipte kullanılamaz hale geldi. Yangına Beykoz, Kavacık, Çavuşbaşı, Ümraniye’den gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar alevlere teslim olan evin içerisinde ev sahibinin olup olmadığını uzun süre merak içinde bekledi. Söndürme çalışmalarının ardından eve giren itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bir kadın cesedi bulundu. Evin sahibi 65 yaşındaki Metin’in bu sabah yurtdışından uçakla evine geldiği öğrenildi. Çalışmalar sonucu içerideki cesedin Atiye Rezzan Metin’e ait olduğu anlaşıldı. Cesede ulaşıldığını öğrenen komşuları gözyaşları içinde kaldı.

Metin; Gönülçelen, Hatırla Sevgili, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Neşeli Hayat gibi ünlü film ve dizilere oyuncu yerleştiren May Model Ajans'ın sahibiydi.

 

ETİKETLER

yangınbeykozatiye rezzan metinyapımcıöldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24