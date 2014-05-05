Yapımcı Atiye Rezzan Metin, yanan evin içinde kalarak öldü

Beykoz’da bulunan altı beton üstü ahşap dubleks öğle saatlerinde yangın çıktı. Yapımcı Atiye Rezzan Metin’e ait evdeki yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemezken ahşap olan üst kat alevlere kısa sürede teslim oldu. Yangını gören vatandaşlar hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangının iki saat süren uğraşlarla söndürülmesinin ardından evin içersinden çıkarılan bir kadın cesedinin Rezzan Metin’e ait olduğu anlaşıldı.

Elvan Ezber’in Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, alevler ahşap binayı kaplarken binanın önündeki lüks cipte kullanılamaz hale geldi. Yangına Beykoz, Kavacık, Çavuşbaşı, Ümraniye’den gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar alevlere teslim olan evin içerisinde ev sahibinin olup olmadığını uzun süre merak içinde bekledi. Söndürme çalışmalarının ardından eve giren itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bir kadın cesedi bulundu. Evin sahibi 65 yaşındaki Metin’in bu sabah yurtdışından uçakla evine geldiği öğrenildi. Çalışmalar sonucu içerideki cesedin Atiye Rezzan Metin’e ait olduğu anlaşıldı. Cesede ulaşıldığını öğrenen komşuları gözyaşları içinde kaldı.

Metin; Gönülçelen, Hatırla Sevgili, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Neşeli Hayat gibi ünlü film ve dizilere oyuncu yerleştiren May Model Ajans'ın sahibiydi.