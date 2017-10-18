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Yapılaşmaya tepki için görsel şölen sundular

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA'da Gökova'nın ilk koyu olan Kisebükü'nü ziyaret eden bazı tekne sahipleri, koydaki yapılaşmaya tepki göstermek amacıyla simetrik bir şekilde dizilerek kara ile denizi birbirine kavuşturan tam bir çember oluşturdu

18 Ekim 2017 21:01

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'da Gökova\'nın ilk koyu olan Kisebükü\'nü ziyaret eden bazı tekne sahipleri, koydaki yapılaşmaya tepki göstermek amacıyla simetrik bir şekilde dizilerek kara ile denizi birbirine kavuşturan tam bir çember oluşturdu.
Bodrum\'da geçen Salı günü başlayan The Bodrum Cup\'a katılan yelkenciler, başta Gökova olmak üzere koylardaki yapılaşmaya dikkat çekmek için bir araya geldi. Kisebükü\'nde yaşamının önemli bölümünü denize ve doğanın korunmasına adamış, dünyanın çevresini teknesiyle dolaşan ilk Türk denizci Sadun Boro için de bir anma töreni yapıldı. Törene Bodrum Belediye Başkan Vekili Niyazi Atare, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon ve Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz katıldı. Yarım ay şeklindeki Kisebükü sahil kıyısının önünde toplanan tekneler, koyda simetrik bir şekilde dizilerek kara ile denizi birbirine kavuşturan tam bir çember oluşturdu. Evrensel dilde sonsuz sevgiyi simgeleyen bu çemberle, doğayı korumanın ve insan ile doğa birlikteliğinin gücü vurgulandı.
Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, koyların yapılaşma tehlikesi altında olmasına tepki göstermek için biraraya geldiklerini belirterek, \"Cennet gibi doğal güzellikleri ve cazibe merkezleriyle Bodrum, Türkiye\'yi dünyaya tanıtan en özel yerlerden birisidir. Kisebükü koyu bu cennet koylardan ve Gökova\'da mavi yolculuğun başladığı bir koydur. Çevreye, doğaya duyarlı olmak ve bu koyların betona yenik düşmemesi için her türlü etkinliği ve bilinçlendirmeyi yapmak durumundayız\" dedi.
The Bodrum Cup yarışlarına yarın Bodrum -Yalıkavak etabı ile devam edilecek.

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