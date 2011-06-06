-YAPILANDIRMAYA 2 MİLYON 88 BİN KİŞİ BAŞVURDU ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, yapılandırma kapsımda kuruma toplam 2 milyon 88 bin 841 kişinin başvuruda bulunduğunu, yapılandırılan toplam tutarın 34 milyar 525 milyon 923 bin liraya ulaştığını bildirdi. Zararsız, SGK Başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, işveren ve sigortalılarca yapılan başvurulardan 627 bin 92'sinin 4/1-a (SSK) işverenlerince gerçekleştirildiğini, bundan 18 milyar 789 milyon 301 bin liranın yapılandırıldığını belirtti. Başvuruların, 1 milyon 187 bin 988'inin 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılarınca yapıldığını, bu kapsamda 11 milyar 165 milyon 482 bin liranın yapılandırıldığını ifade eden Zararsız, 13 bin 498'inin 4/1-c (Emekli Sandığı) ise kamu idarelerince gerçekleştirildiğini ve 370 milyon 901 bin liranın da bu kapsamda yapılandırıldığını kaydetti. Peşin ödeme üzere başvuranların sayısının 494 bin 965 olduğunu belirten Zararsız, bu kapsamda 30 Haziran'a kadar ödenmesi öngörülen tutarın 2 milyar 802 milyon 790 bin lira olduğunu bildirdi. Taksitle ödeme seçeneklerinden en fazla 18 eşit taksitin tercih edildiğini dile getiren Zararsız, bu taksit seçeneği için 869 bin 567 başvurunun yapıldığını, tahsil edilecek tutarın 15 milyar 716 milyon 325 bin lira olduğunu kaydetti. Zararsız, peşin ve 6 taksitten başlamak üzere taksitli tercihlerin süreleri itibariyle bugüne kadar tahsil edilmiş tutar da dahil olmak üzere, 2011 yılı sonuna kadar 7 milyar 799 milyon 903 lira, 2012'de 6 milyar 762 milyon 221 bin lira, 2013'de 6 milyar 44 milyon 855 bin lira, 2014'de 3 milyar 261 milyon 725 bin lira, geriye kalan 1 milyar 532 milyon 43 bin liranın ise 2018 yılı sonuna kadar ödenmesinin taahhüt edildiğini ifade etti. Emekliliği hak edecek durumda olup Ziraat Bankası'ndan kredi kullanan sigortalı sayısının 61 bin 571 olduğunu belirten Zararsız, bu kişiler tarafından 991 milyon 413 bin lira kredi kullanıldığını kaydetti. Zararsız, borçlarını kredi kullanmaksızın peşin olarak ödeyerek emekli aylığı bağlanan sigortalı sayısının 5 bin 677 olduğunu bildirdi. Başvuruda bulunan işverenlerden borç aslı 10 bin liranın altında olan 446 bin 593'ünün yapılandırıldığı toplam borç tutarının 2 milyar 469 milyon 921 bin lira olduğunu dile getiren Zararsız, borç aslı 10-50 bin lira arasında olan 145 bin 156 kişinin toplam 4 milyar 938 milyon 540 bin lira olan borcunun yapılandırıldığını kaydetti. Zararsız, borç aslı 50 bin liranın üzerinde olan 35 bin 343 kişinin yapılandırdığı toplam borç tutarının 11 milyar 380 milyon 838 bin lira olduğunu ifade etti. -BAĞ-KUR- Yapılandırma başvurusunda bulunan Bağ-Kur sigortalılardan borç aslı 5 bin liranın altında olan 337 bin 376'sının yapılandırıldığını toplam borç tutarının 985 milyon 353 bin lira olduğunu belirten Zararsız, ''Borç aslı 5-10 bin lira arasında bulunan 437 bin 862'sinin yapılandırıldığı toplam borç tutarı 3 milyar 224 milyar 681 bin lira. Borç aslı 10 bin liranın üzerinde olan 412 bin 757'sinin yapılandırdığı toplam borç tutarı 6 milyar 955 milyon 447 bin lira.'' dedi. Yapılandırma kapsamında bulunan SGK'nın ''rücu, kira ve yersiz ödeme alacakları'' için de 9 bin 690 borçlunun başvuru yaptığını kaydeden Zararsız, 158 milyon 339 bin liranın tahsil edilmek üzere yapılandırıldığını, 3 milyon 831 bin liranın da tahsil edildiğini dile getirdi. Zararsız, 2008 yılında borçlarını yapılandıran ancak yapılandırmaları bozulmuş olanlardan eski yapılandırmalarını ihya imkanı verilen 4 bin 915 işverenden tahsil edilecek tutarın 134 milyon 369 bin lira, 702 sigortalının da 567 bin lira tutar için başvuruda bulunduklarını bildirdi. Emin Zararsız, 5 yılın üzerinde prim borcu olması nedeniyle sigortalılıkları durdurulan, halen kurum alacakları içerisinde yer almayan ve durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primlerini bu kanunla ödeme imkanı verilen esnaf ve çifçilerden 244 bin 946 başvurunun yapıldığını, bu başvurular üzerine tahsil edilecek tutarın 3 milyar 906 milyon 963 bin lira olduğunu, bu tutarın 1 milyar 627 milyon 426 bin liranın tahsil edildiğini kaydetti. Kuruma yapılan toplam başvuru sayısının 2 milyon 88 bin 841 olduğunu belirten Zararsız, toplam 34 milyar 525 milyon 923 bin liranın yapılandırıldığını ifade etti. Tahsil edilecek toplam tutarın 29 milyar 287 milyon 710 bin lira olduğunu belirten Zararsız, bugüne kadar 3 milyar 163 milyon 101 bin liranın tahsil edildiğini, bu tutar da dahil olmak üzere 2011 yılı sonuna kadar 11 milyar 706 milyon 866 bin lira tahsil edileceğini söyledi. -''BU İMKAN BİR DAHA GELMEZ''- En kapsamlı ve avantajlı yapılandırmanın bu dönemde yürürlüğe konulduğunu belirten Zararsız, ilk kez bütün kamu ve kuruluşlarına olan borçların tek bir kanunla yapılandırma kapsamına alındığını kaydetti. Yapılandırmanın aksamadan yürütülmesi için bir takım şartların olduğunu ifade eden Zararsız, cari döneme dair borçların zamanında ödenmesi şartının ve yapılandırılmış tutarların zamanında ödenmesine dair şartın önemli olduğunu vurguladı. Taksit atlama süre daha fazla bir süre taksit atlatma veya cari dönem için öngörülen süreden daha fazla bir sürede cari dönem borçlarının ödenmemesi halinde yapılandırılmanın bozulacağını anımsatan Zararsız, ''Kurumumuza borçlu olan ve yapılandırmaya müracaat etmiş yaklaşık 2 milyon 88 bin vatandaşımızdan hem yapılandırma çerçevesinde taahhüt ettikleri seçeneklere göre zamanında taksitleri yatırmayı ihmal etmesinler, hem de aynı dönemler içinde tahakkuk eden cari dönem prim borçlarını da ödemekten geri durmasınlar. Aksi halde bugüne kadarki en kapsamlı ve en avantajlı yapılandırma imkanından mahrum hale gelmeleri söz konusu olacaktır'' diye konuştu,. Zararsız, SGK'ya borcu olan bütün vatandaşların yapılandırma şartlarını yerine getirerek yararlanmasını, bu imkanın bir daha gelmeyeceğini söyledi. SGK'nın çok uzun süredir açık verdiğini, bu açığın hazine tarafından karşılandığını ifade eden Zararsız, öngörülen yapılandırma tutarının süresi içerisinde yatırıldığında kurumun açık finansman ihtiyacının daha da azalacağını, hazineden daha az miktarda finansman talep etmiş olacaklarını kaydetti. -SORULAR- ''Yapılandırma çerçevesinde 50 milyar lira telaffuz ediliyordu, sizin açıkladığınız rakamlarla 34 milyar liralık bir yapılandırma söz konusu. SGK Başkanı olarak bu rakamı yakalayamamış olmanızdan dolayı bir hayal kırıklığı yaşadınız mı?'' sorusu üzerine Zararsız, hiçbir yapılandırma döneminde kurumun toplam alacağı kadar bir müracaatın söz konusu olmadığını, şu an itibarı ile gerçekleşen yapılandırmanın önemli bir başarıyı ortaya koyduğunu söyledi. ''Yapılandırma kapsamında toplam kaç kişi emeklilik hakkı elde etti?'' sorusuna Zararsız, 61 bin 990 kişinin Ziraat Bankası'ndan kredi kullandığını bunların 61 bin 955'inin emeklilik imkanına kavuştuğu cevabını verdi. Zararsız, ''Yapılandırmaya girmeyenlere ilişkin nasıl bir çalışmanız olacak?'' sorusu üzerine, kurum olarak alacakların tahsilini konusunda 6183 sayılı Kanun çerçevesinde gerekli işlemlerini yapacaklarını kaydetti. Toplam 3 milyon 495 bin 899 kişinin SGK'ya borcu bulunduğunu belirten Zararsız, bunlardan 2 milyon 88 bin 841'inin müracaat ettiğini ifade etti. Yapılandırma başlamadan önce kurumun toplam alacağının 49,8 milyar liralık alacağının olduğunu dile getiren Zararsız, bunun 30,3 milyar lirasının yapılandırmaya tabi tutulduğunu, kurumun 25 milyar 87 milyon 472 bin lira tahsil edilecek tutarının ortaya çıktığını bildirdi. ''Yapılandırmanın ne kadarının tahsil edileceğine dair bir tahmininiz var mı?'' sorusuna Zararsız, ''2008 yılındaki yapılandırmada başarı oranı yüzde 52 civarında. Bugünkü ekonominin performansı daha da artarak devam ettiğinde yapılandırmanın başarısı elbette daha yüksek oranlarda gerçekleşecektir'' yanıtını verdi. ''Emekli yaşlılığını doldurduğu halde hizmet yetersizliğinden dolayı emekli olmayı bekleyen binlerce insan var bununla ilgili bir çalışmanız var mı? 2000 yılından önce vergi mükellefi olan esnaflar var. Bunlar hizmetlerini saydıramıyorlar, bunlarla ilgili bir çalışmanız var mı?'' sorusuna Zararsız, ''2000 öncesi vergi kaydı olup da sigortalı olma şartlarından bildirimde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler bakımından kanunla bir düzenleme yapılmadan herhangi bir şey yapabilmek şu an mümkün gözükmüyor'' cevabını verdi. Zararsız, ''Çölyak hastaları gıdalarını reçeteyle değil hesaplarına yatırıyorsunuz. 3 aydır SGK ödeme yapmıyor. Bunların ödemeleri ne zaman yapılacak'' sorusuna, ''Hastalık için ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla yapıyoruz. Kişilerin bize bildirdiği hesaplar başka bankalarda olabiliyor. Bu ödemelerin yapılabilmesi için öncelikle kişilerin hesap numaraları istendi. IBAN sistemi yürürlüğe girdiği için bu numaraya uygun şekilde hesaplar bildirildi. Fakat Ziraat Bankası'nın kendi sistemi içerisindeki bir sıkıntıdan dolayı kişiler adına yatırılan tutar diğer bankalardaki hesaplarına aktarılamadı'' cevabını verdi. Zararsız, bugün itibariyle 1240 kişiye toplam 129 bin 490 lira ödeme gerçekleştiğini, 2775 kişi için de 284 bin 661 liralık tutarın ise işlem aşamasında bulunduğunu bildirdi.