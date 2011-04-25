-YAPILANDIRMADA SÜRE UZATIMI SON HAFTA DEĞERLENDİRİLECEK BEŞİRİ (A.A) - 25.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında süre uzatımına ilişkin "sürenin uzatılıp uzatılmamasını son bir hafta içinde değerlendireceğiz. Uygun görülürse uzatacağız. Çünkü 3 milyon dosya başvurusu yapıldı" dedi. Bakan Şimşek Batman'dan karayolu ile Beşiri ilçesine geçişinde, yol üzerindeki Örme Gözü Köyünü ziyaret etti. Öğrenciler tarafından üzerinde Türkçe ve Kürtçe ''Hoş geldiniz'' pankartıyla karşılanan Bakan Şimşek, köydeki vatandaşlarla bir süre görüşerek, sorunlarını dinledikten sonra Beşiri'ye geçti. Kaymakam Üzeyir Yılmaz ve Belediye Başkanı Sait Karabulut ile basına kapalı olarak görüşen Şimşek, daha sonra Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Konferans Salonu'nda, muhtarlar ve vatandaşlarla düzenlenen toplantıya katıldı. Buradaki konuşmasında Şimşek, yapımı planlanan 30 yataklı Beşiri Devlet Hastanesi'nin yapım sürecinin hızlandırılması için talimat verdiğini ifade ederek, Batman'daki Tekel binalarını fabrika ve eğitim için kullandırdıklarını vurguladı. Batman'daki TÜPRAŞ'ta 400 kişi görev yaparken, şu an Tekel binasında faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çok sayıda kişinin çalıştığını ifade eden Şimşek, şöyle dedi: ''Evet şu anda eski Tekel depolarında tam 2 bin vatandaşımız çalışıyor. Bu 8-10 bin kardeşimizin evine ekmek girmesi demektir. Batman'da bugün Amerika ve Almanya'ya tekstil ihracatı başlamıştır. Bununla herkesin gurur duyması lazım. Çünkü niye? Batman kazanıyor. 2007 yılına kadar üniversite olmayan illerimize üniversite getirdik. 79 yılda yapılan üniversitelerin sayısını biz ikiye katladık. Bazıları hizmetlerimizle ilgili dedikodu yapıyor. Bizim kasaba siyaseti gibi bir düşüncemiz yok. Her yere gerekli hizmetleri götürmeye çalışıyoruz. KÖYDES ile aşağı yukarı bütün köylerimizin altyapı sorunlarını çözdük. Biz hükümet olarak olaya sadece ekonomik ve güvenlik olarak değil, genel olarak bakıyoruz. İktidara geldiğimizde Türkiye'nin 3'te birinde OHAL vardı. Biz bunu 10 ay sonra kaldırdık. Kötü muamele ve işkence olmasın dedik ve yapanları de cezalandırdık. Artık var mı? Ayrıca kötü muameleye maruz kalanlara da Terörden Doğan Zararların Karşılanması Yasası kapsamında yaklaşık 2,3 katrilyon lira ödedik. Türkiye'de liradan 6 sıfır atarak, bu konuda da itibar kazandırdık. DGM'leri kaldırdık. 2004 yılında Anayasa değişikliği yaptık ve uluslararası sözleşmeler geçerli dedik. Siviller askeri mahkemede yargılanmasın dedik. 12 Eylül darbesini yapanlar yargılanmalarının önünü açtık. Ergenekon ve çetelerle kim mücadele etti? En yakın komşularımız olan Suriye ve Irak ile ilişkilerimiz düzeldi. 1 milyona yakın Suriyeli Türkiye'ye geliyor, bu hem iş ve aş hem de kardeşlerin buluşmasına sebep oluyor.'' -''BİZİM BİRLİĞE VE BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR''- Şimşek, düşüncenin önündeki bütün engelleri kaldırdıklarını, Kürtçe önündeki engelleri kaldırdıklarını bildirdi. Daha önce TRT 6 ve üniversitelerde Kürtçe Enstitüler var mıydı? diyen Şimşek, şunları söyledi: ''Ama şimdi var. Kürtçe üzerindeki yasakları kim kaldırdı? Bugün kursların önünü açan üniversitelerde Kürtçe yüksek lisans programlarının önünü açan, özel sektörün devlet kanallarında Kürtçe yayınının önünü açan yaptıran ve yapan AK Parti'dir. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Biz vatandaşımıza güveniyoruz. Biz bütün farklılıklarınızı bir zenginlik kaynağı olarak görüyoruz. Yani bizim ayrımız gayrımız olmaz. Bazıları bunları hep istismar ediyordu. Bizim birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Biz bunları Türkiye'nin farklı bir zenginliği olarak görüyoruz. Eskiden tehdit olarak kabul ediliyordu. Oysa ne kadar çok dil, kültür olursa bu Türkiye'nin ne kadar zengin olduğunu gösterir. (Ayırım) diyorlar ayırım nasıl olur? Koskoca Maliye Bakanlığını Kefre Köyünden birine veriyorlar. Başbakan buraları çok seviyor. Önümüzdeki dönem sizin de desteğinizle yeni bir Anayasa yapacağız. Daha demokratik ve özgür bir anayasa olacak. Bizim makam ve mevki derdimiz yok. Bizim zaten mevki ve makamımız vardı. Başbakan çok güzel şeyler yapıyordu, biz de yardım edelim dedik. Bizim derdimiz milletin derdi. Sizin derdinizle dertleniyoruz. AK Parti hükümeti olarak çok reform yaptık. Biz buraya sorun çözmeye geldik. Tabii ki imkanlar ve kaynaklar çerçevesinde. Başbakanımızın dediği gibi ne kandıran, nede kandırılan olacağız. Biz sizler için çalışacağız. Efendiniz olmayacağız, bunun için desteğinize ihtiyacımız var. Ben Batman'a kişisel makam mevki için gelmedim.'' Sol sahil sulama çerçevesinde 84 kilometrelik kanal yapımının tamamlandığını da anlatan Şimşek, bu kanal sayesinde yaklaşık 18 bin hektar sulanır hale geleceğini, bunun da 5 bin 680 kişiye iş imkanı demek olduğunu söyledi. Gazetecilerin kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasında süre uzatımına ilişkin sorularını ''Sürenin uzatılıp uzatılmamasını son bir hafta içinde değerlendireceğiz. Uygun görülürse uzatacağız. Çünkü 3 milyon dosya başvurusu yapıldı'' diye konuştu. (ER-NİL-ÖZ-GZA)