-YAPILANDIRILAN BORÇ 31,5 MİLYARA ULAŞTI KIRIKKALE (A.A) - 28.05.2011- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kamu alacaklarının yeniden yapılandırması uygulamasından yararlanmak için bugün itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığına yaklaşık 4 milyon 700 bin kişinin başvurduğunu belirterek, yapılandırılan borç tutarının 31,5 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Babacan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruların da 1,5 milyonu aştığını, yapılandırılan borç tutarının da 21 milyar lirayı geçtiğini belirtti. AK Parti Ankara Milletvekili adayı Babacan, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili adayı Beşir Atalay'ın seçim çalışmalarına destek vermek üzere Kırıkkale'ye geldi. Babacan, Beşir Atalay'la birlikte esnafı ve MÜSİAD'ın Kırıkkale şubesini ziyaret etti. Bakan Babacan, burada yaptığı konuşmada, derneğin Kırıkkale şubesinin yeni açıldığını ifade ederek, gönüllülerin oluşturduğu bu tür sivil toplum kuruluşlarını çok önemsediklerini söyledi. Dünya ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Babacan, küresel ekonomik krizin etkilerinden en hızlı sıyrılan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirterek, ülkenin bir ''başarı örneği'', ''parlayan yıldız'' olarak dünyanın takdirini kazandığını kaydetti. Türkiye'nin bu yıl da Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi olmasının beklendiğini ifade eden Babacan, bunun istihdama da yansıdığını, işsizlik rakamlarında düşüş gözlendiğini anlattı. Bu olumlu gelişmelerin devam etmesi için bütçe disiplininden, enflasyonla mücadeleden taviz verilmemesi ve yapısal reformların mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Babacan, bu reformların başında işgücü piyasasının iyileştirilmesinin geldiğini söyledi. Türkiye'de işgücü piyasasının çok katı olduğunu dile getiren Babacan, OECD ülkeleri arasında en fazla haftalık çalışma saatinin Türkiye'de görüldüğüne dikkati çekti. İşgücü piyasasını daha esnek hale getirmek gerektiğini kaydeden Babacan, böylece daha fazla istihdamın mümkün olabileceğini söyledi. Hükümetin attığı adımlar ve hızlı büyüme sayesinde işsizlik oranının geçen yıla kıyasla 2 puan gerilediğini kaydeden Babacan, ''Bu yıl inşallah yüzde 10'nun altına düşecek'' dedi. Babacan, 2023 hedefleri arasında işsizlik rakamını yüzde 5'e indirmeyi öngördüklerini kaydederek, buna ancak yapısal reformlarla ulaşılabileceğini söyledi. Babacan, önümüzdeki dönemde vergi sisteminin daha öngörülebilir hale getirilmesi gerektiğini de ifade ederek, şirketlerin gelişmesi önündeki en büyük engelin kayıt dışılık olduğunu söyledi. KDV, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi gibi bazı vergi oranlarında indirime gittiklerini anımsatan Babacan, gelir vergisi üst dilimini yüzde 45'ten yüzde 35'e çektiklerini, bu konuda ilerleyen dönemlerde yeni adımlar atılabileceğini söyledi. Gelişmiş ülkelerdeki borç yükü nedeniyle vergi oranlarında artış gözlenebileceğini kaydeden Babacan, Türkiye'nin daha da avantajlı bir konuma geleceğini kaydetti. Atılacak adımlar arasında yargı reformunun da bulunduğunu dile getiren Babacan, mahkemelerin daha güvenilir, yargılama sürelerinin daha makul hale getirilmesinin önemine işaret etti. Babacan, son anayasa değişikliğiyle yargı reformu sürecinin önünü açtıklarını, asıl büyük adımın daha demokratik, insan haklarını ön planda tutan ve halkın anlayabileceği dilde yazılmış bir anayasa olduğunu söyledi. -KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI- Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Devlet Bakanı Babacan, yapılandırma kapsamında bugün itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığına 4 milyon 700 bin başvurunun geldiğini ve yapılandırılan borç tutarının da 31,5 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Sosyal Güvenlik Kurumuna da yaklaşık 1,5 milyon kişinin başvurduğunu kaydeden Babacan, bu kapsamda yapılandırılan borç tutarının 21 milyar lirayı aştığını ifade etti. Yeniden yapılandırmadan faydalanma süresinin 31 Mayıs'ta dolacağını hatırlatan Babacan, hükümet olarak bir ay süre uzatma yetkilerini kullandıklarını, kanunen yeni bir uzatmanın mümkün olmadığını söyledi. Uygulamadan yararlanmak isteyenler için personelin Cumartesi ve Pazar günü de hizmet vereceğini dile getiren Babacan, ''Kayıt dışından kayıt içine girmek, yeni bir beyaz sayfa açmak isteyenler için çok önemli bir fırsat. Kayıt içine giren firmalarımız, kısa zamanda Türkiye'nin ve bölgenin önemli firmaları arasına girecektir'' dedi. Bu arada, Beşir Atalay da, Ali Babacan'ın seçim kampanyasına destek için Kırıkkale'ye geldiğini belirterek, kendisine teşekkür etti. ''Ali Babacan, Türkiye'de ekonomik istikrarın sembolüdür'' diyen Atalay, AK Parti hükümetlerinin en sağlam ayaklarından birinin ekonomi olduğunu, bunun koordinatörlüğünü de başından bu yana Babacan'ın yürüttüğünü söyledi.