Yapılacak cumhurbaşkanlığı köşkü için Kıyı Yasası'nın yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümleri uygulanmayacak

Hükümet yeni bir “torba öneriyi” Meclis’e sundu. Öneriye göre Bitlis’in Van Gölü kıyısındaki Ahlat ilçesine yapılacak Cumhurbaşkanlığı Köşkü inşa edilirken, Kıyı Yasası’nın yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümleri uygulanmayacak. Öneriye eklenen krokide de inşa edilecek köşkün yeri “köşk alanı” denilerek belirtildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Rize, Bitlis-Ahlat ile İzmir Çandarlı ve Rize İyidere limanlarında inşa edilecek yapılar, Kıyı Yasası’nın kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümlerine tabi olmayacak. Yani Kıyı Yasası bu sayılan yerler için uygulanmayacak. Maddede neden olarak, “Rize ve Bitlis’in Ahlat ilçesinin topografik yapısı nedeniyle yerleşilebilir alanların kısıtlı olması, özellikle yükseköğretim ve resmi kurum alanlarının yerleşebileceği alternatif alan bulunmaması” gerekçe gösterildi. Buna göre Van Gölü’ne kıyısı bulunan Ahlat’a yapılacak Cumhurbaşkanlığı Köşkü de Kıyı Yasası’ndan muaf olacak. Köşk inşa edilirken Kıyı Yasası’nın yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümleri uygulanmayacak. Öneriye eklenen krokide, Van Gölü kıyısındaki “köşk alanı” da yer aldı.

Neler yapılabilecek?

Kıyı Yasası’nda, “Kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez” deniliyor. Ayrıca kıyılara moloz, toprak dökülemeyeceği de belirtiliyor. Öneri ile köşk inşa edilirken bu kurallara da uyulmasına gerek olmayacak. Kıyıyı değişterecek boyutta kazı da yapılabilecek, kum, çakıl vs. de alınabilecek.