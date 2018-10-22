Yapı Kredi'ye Visa Europe'dan dört ödül 

İstanbul, 22 Ekim (DHA) - Yapı Kredi, bireysel ve ticari kartları ile sağladığı alışveriş hacmi, bankacılık operasyonlarındaki dijital uygulamaları ile VISA Europe tarafından düzenlenen \"Visa Türkiye Konferansı Vizyonist 2018\"te dört ödüle birden layık görüldü.

Vizyonist 2018 Konferansı’nda en fazla sayıda ödül kazanan özel banka olduğu belirten Yapı Kredi açıklamasında, \"Türkiye’de ilk kredi kartını hizmete sunan banka, Worldcard’ın performansı ile \'Visa Bireysel Kredi Kartı Alışveriş Hacminde Lider Banka\' ve \'Visa Ticari Kredi Kartı Alışveriş Hacminde Lider Banka\' ödüllerine layık görüldü. Banka, Business TLcard ile de \'Visa Ticari Banka Kartı Alışveriş Hacminde Lider Banka\' ödülünün sahibi oldu\" denildi ve eklendi:

\"Bankacılık Operasyonları bünyesinde hayata geçirilen, Dijital İş Gücü Projesi ile operasyonel süreçlerini dijitalleştiren Yapı Kredi, raporlama, bilgi giriş işlemleri gibi süreçlerde verimliliğini artırmaya devam ediyor. Bu sayede müşteri taleplerine sağladığı geri dönüşü daha da hızlandıran banka, gerçekleştirdiği Dijital İş Gücü Projesi ile \'Visa Operasyonel Mükemmeliyet Ödülü\'nü de kazandı.\"