Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ilk dokuz ayda yüzde 1.6 arttı

İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yapı izin istatistiklerine göre, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 2018 yılının ilk dokuz ayında yüzde 1.6 arttı.

TÜİK verilerine göre, 2018 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerine bağlı bina sayısı yüzde 3.7, yüzölçümü yüzde 1.6, değeri yüzde 28.8, daire sayısı yüzde 3.8 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2018 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında;

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2018 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 3.7, yüzölçümü yüzde 1.6, değeri yüzde 288, daire sayısı yüzde 3.8 arttı.

Yapıların toplam yüzölçümü 115.5 milyon metrekare iken bunun 66.9 milyon metrekaresi konut, 25.9 milyon metrekare sikonut dışı ve 22.7 milyon metrekare siise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 87.5 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6.1 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre özel sektör 98.8 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 14.6 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 2.1 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 593 bin 945 dairenin 536 bin 271’i özel sektör, 48 bin 209’u devlet sektörü ve dokuz bin 465’i yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 19.1 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 10.3 milyon metrekare ile Ankara, 6.7 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 105 bin 763 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 41 bin 795 adet ile Ankara ve 41 bin 153 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu. (Grafik)