Yapı kullanma izin belgeleri yüzölçümü yüzde 32.9 azaldı

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) – Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların metrekaresi 2018 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32.9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilerine göre, 2018 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yıla göre, belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerine bağlı bina sayısı yüzde 23.5, yüzölçümü yüzde 32.9, değeri yüzde 19.8, daire sayısı yüzde 41.9 azaldı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2018 yılı Ocak-Mart ayları toplamında;

Yapıların toplam yüzölçümü 30.8 milyon metrekare iken; bunun 15.3 milyon metrekaresi konut, 10 milyon metrekaresi konut dışı ve 5.5 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 19.9 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2.9 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 23 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 7.5 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 0.4 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 135 bin 521 dairenin 119 bin 195’i özel sektör, 15 bin 36’sı devlet sektörü ve bin 290’ı yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 3.8 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u 1.8 milyon metrekare ile Ankara, 1.5 milyon metrekare ile Antalya izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Bayburt, Tuncelive Muş oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 19 bin 114 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul’u yedi bin 199 adet ile Kocaeli ve yedi bin 96 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Muş, Bayburt ve Tunceli oldu.