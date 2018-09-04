Yapı Kredi'ye dijital bankacılık yarışmalarından toplam 18 ödül

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Yapı Kredi, dünyanın en prestijli iş dünyası yarışmalarından Stevie Ödülleri’nde 4’ü altın, 5’i gümüş ve 4’ü bronz olmak üzere toplamda 13 ödül, dünyanın en saygın yayınları arasında gösterilen Global Finance\'den de 5 ödül olmak üzere toplam 18 ödül birden kazandı.

Yapı Kredi\'den yapılan açıklamada, \"Ödeme sistemlerinin dijital dönüşümüne öncülük eden \'Yapı Kredi Pay\' ve kartlarını kaybeden müşterilerine yönelik olarak geliştirdiği \'Panik Yok Butonu\' ile \'Yılın En Yeni Ürün veya Servisi\' kategorisinde Altın Stevie ödüllerine layık görüldü. Kurumsal web sitesi \'yapikredi.com.tr\' ile 2 Gümüş Stevie kazanan banka, Dijital Koruma Sigortası, Yapı Kredi Mobil ve Yapı Kredi Mobil\'in \'Jet İşlemler\' menüsüyle birer Gümüş Stevie aldı\" denildi ve ödüllere ilişkin şu bilgiler verildi:

\"Ayrıca \'Finansal Servisler/Bankacılık\' kategorisinde Yapı Kredi Mobil, \'Entegre Mobil Deneyimi\' kategorisinde Yapı Kredi Mobil’in \'Jet İşlemler\' menüsü bronz ödül almaya hak kazandı.

\"Global Finance tarafından 5 ödül birden alan Yapı Kredi, \'Avrupa’nın En İyi Kurumsal Site Tasarımı\', \'Avrupa’nın En İyi Kurumsal Mobil Bankacılık Uygulaması\', \'Avrupa’nın En İyi Kurumsal Portal Hizmetleri\' ve \'Avrupa’nın En İyi Fatura Ödeme ve Gösterimi\' \'Türkiye’nin En İyi Kurumsal Dijital Bankası\' ödüllerinin sahibi oldu.\"

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, bankacılığın geleceğini inşa etmeye devam ettiklerini vurguladı ve ekledi:

\"Bankacılığın dijital dönüşümüne öncülük eden yenilikçi hizmetlerimiz, mekandan veya zamandan bağımsız, ihtiyaç duydukları her anda müşterilerimizin yanında olmamızı sağlıyor.

\"Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi olarak son yıllarda dijital bankacılık alanında birçok ilke imza attık.

\"Sektöre yön veren yeni inovasyonları hayata geçirmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz.

\"Önümüzdeki süreçte de Yapı Kredi olarak yenilikçi anlayışımızı bankacılığın her alanına yayarak müşterilerimizin hayatına değer katan hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz.\" (Fotoğraflı)

