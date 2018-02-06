Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 279 milyar lira kaynak

İstanbul, 6 Şubat (DHA) – Yapı Kredi, 2017 yılında nakdi ve gayri nakdi krediler ile ülke ekonomisine yaklaşık 279 milyar lira kaynak sundu. Toplam nakdi kredilerini yüzde 13’lük büyümeyle 200 milyar liraya yükselten Yapı Kredi’nin toplam mevduat hacmi 173 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi\'den yapılan açıklamaya göre, bankanın toplam aktifleri 320 milyar liraya yükselirken, Sermaye Yeterlilik Rasyosu ise 28 baz puan yükselerek yüzde 14.5 seviyesine ulaştı. Yapı Kredi’nin ortalama maddi özkaynak kârlılığı 170 baz puan artışla yüzde 13.6, net kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 33’lük bir yükselişle 3.6 milyar lira oldu.

2017’de dengeli ve istikrarlı büyüme

Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, bankanın güçlü sermaye yapısı ile uluslararası piyasalardaki finansman çeşitliliğini dengeli ve etkin bir biçimde kullandığını ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Dengeli büyüme stratejisi ile 2017 yılında da başarılı performansını devam ettiren Yapı Kredi’nin ekonomiye sağladığı katkı yüzde 14 artışla 279 milyar liraya yükseldi. Nakdi kredileri yüzde 13 artışla 200 milyar liraya çıkan Yapı Kredi, ülke ekonomisi için kritik olan projeleri 2017 yılında da desteklemeye devam etti. 2017 sonunda mevduatı yüzde 10 artışla 173 milyar liraya ulaşan Yapı Kredi’nin toplam gelirleri ise yüzde 11 artışla 13.8 milyar liraya çıktı.”

Yapı Kredi’nin 2017 yılının tamamında sendikasyon, seküritizasyon ve eurobond ihracı kanalı ile 5 milyar dolarlık kaynağı Türkiye ekonomisine kazandırdığını belirten Erün, Türkiye’nin dijital bankası olarak hizmetlerini çeşitlendirmeye devam ettiğini de vurguladı ve ekledi:

“Kullanıcılarımızı, yalnızca Türkiye’ye değil dünyanın diğer gelişmiş bankacılık sistemlerine de örnek olan uygulamalarla tanıştırmaya devam ediyoruz. Müşterimizi merkeze alan, kullanıcı dostu inovatif yaklaşımlarımız sayesinde 2017 yılında Yapı Kredi’nin dijital kanallarını kullanan müşteri sayısı yüzde 32, mobil bankacılık müşterisi ise yüzde 51 oranında arttı. Bugün mobilde 3.7 milyon, toplam dijital kanallarda ise 4.4 milyon kişiye hizmet veriyoruz. Nakit dışı işlemlerde dijital kanalların payı da yüzde 95’e yükseldi.”



Liderlikler sürüyor

Yapı Kredi’nin, finansal hizmetler grubu olarak farklı alanlarda 2017 yılının tamamında başarılı performansını da sürdürdüğünü belirten Erün, “Yapı Kredi, World ile kredi kartı pazarındaki liderliğini sürdürüyor. Worldcard, 2017 yılında kredi kartı alacak bakiyesindeki yüzde 21,6’lık pazar payı ile sektörde yine lider. Sektörünün KGF kapsamında KOBİ’lere destek veren ilk firması olan Yapı Kredi Leasing ile dünyanın önde gelen faktoring şirketleri arasında yer alan Yapı Kredi Faktoring’in alanlarındaki liderlikleri de açık ara devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde lider olduğumuz alanların artacağını hep birlikte izleyeceğiz” dedi.

Yapı Kredi’nin sadece ülke ekonomisine değil, toplum ve kültür hayatına da büyük katkılar yaptığını belirten Gökhan Erün, “Kültür ve sanatın bankası olarak geçtiğimiz yıl ülkemize gururla kalıcı bir armağan daha verdik. 50 yılı aşkındır İstiklal Caddesi’nin tarihine tanıklık eden Yapı Kredi Kültür Sanat Binası, yenilenerek İstanbul için sembol bir yer haline geldi. Bu alanda yaptığımız çalışmaları, ülkemize ve kültür sanata verdiğimiz değerin en önemli sembollerinden biri olarak görüyorum” dedi.

Erün, Yapı Kredi olarak 74 yıldır istikrarla, “Hizmette Sınır Yoktur” gibi güçlü bir anlayışın izinde müşterilerine hizmet vermeye ve ekonomiye katkıya odaklandıklarını vurguladı ve ekledi:

“Türkiye’nin dijital bankası olarak bankacılığın dijital dönüşümünde öncü rolümüzü sürdüreceğiz. Hizmet sunduğumuz her alanda lider olma yolunda güçlü ve sürdürülebilir büyümeye odaklanacağız. Finansal hizmetler grubu olarak müşterilerimizin her türlü finansal ihtiyaçlarında yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Yapı Kredi’nin 31 Aralık 2017 Tarihli Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Seçilmiş Göstergeler:

Toplam aktifler : 320 milyar lira

Net Grup kârı : 3.6 milyar lira

Toplam nakdi krediler : 200 milyar lira

Toplam gelirler : 13.8 milyar lira

Toplam mevduat : 173 milyar lira

Faaliyet giderleri : 5.8 milyar lira

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