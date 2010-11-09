Yapı Kredi'den fiziksel engellilere bankacılık desteği

T24- Yapı Kredi Bankası, fiziksel engellilerin bankacılık hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalara başladı. İşitme engelli müşterilerine özel çağrı merkezi kuran banka, görme engelliler için de voice recognition (ses tanıma) ve text to speech (yazıyı sese çeviren) teknolojilerini çağrı merkezlerinde kullanıma soktu. Yapı Kredi Bankası Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi Başkanı Yakup Doğan, son olarak yürüme engelliler için ATM’lerin yüksekliğini 120 cm’den tekerlekli sandalye boyutu olan 90 cm’e indirilebileceğini açıkladı.



24 SAAT CHAT HİZMETİ



Türkiye’de yaklaşık 8.5 milyon engelli bulunuyor. 250 bin kişi ise doğuştan veya sonradan geçirdiği rahatsızlık nedeniyle ne konuşabiliyor ne de duyabiliyor.Yapı Kredi Bankası Alternatif Dağıtım Kanalları Yönetimi Başkanı Yakup Doğan, banka olarak toplumun her kesiminden 13.5 milyon müşterileri olduğunu belirterek, “Bunların içerisinde işitme engelli, görme engelli müşterilerimiz de var. Onlara hangi kanaldan hizmet verebileceğimize ilişkin bazı iş planlarımız var” dedi.





İlk olarak işitme engelliler için web sitesi üzerinden chat hizmeti vermeye başladıklarını anlatan Doğan, “Çağrı merkezimizde telefonla hizmet alamayan müşterilerimiz için 12 kişilik bir ekip 24 saat vardiyalı çalışıyor. Günde bin 500 kişi ile arıyor. Ayda 50 bin müşterimize bu hizmeti veriyoruz. İnternet üzerinde ‘online yardım’ diye butonumuz var. Müşteri tıkladığı zaman karşı taraftaki müşteri temsilcimiz anında kendisini görebiliyor ve her türlü sorusunu bize iletebiliyor” diye konuştu.



90 cm’lik ATM’ler



Önümüzdeki dönemde diğer fiziksel engelliler için de projeleri olduğunu anlatan Yakup Doğan, şunları söyledi: “Şu anda görme engelliler için çağrı merkezlerimizde voice recognition (ses tanıma) ve text to speech (yazıyı sese çeviren) teknolojisini kullanıyoruz. Yakın bir gelecekte bu teknolojiyi ATM ve internet bankacılığında da sunacağız. Bazı ATM’ler yürüme engelli müşterilerimiz için ayarlanabilir. ATM’lerin standart yüksekliği 120 cm civarında, 90 cm’e indirilebilir.”



Net’te en fazla sorulan sorular

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Kredi kartına yapılan iade ve ödemelerin sorgulanması

Gelen havale/EFT tutarının sorgulanması

Hesap işletim ücreti ve kredi kartı üyelik ücreti bilgilendirme

Sayfa içerisinde işlem için yönlendirme talepleri (Örneğin, fatura talimatı için yönlendirme)

Vadeli/vadesiz hesap açma/kapama bilgilendirme



‘Yazarak anlaşıyoruz’



İŞİTME Engelliler Federasyonu Başkanı Muammer Ay, toplum içinde yaşadıkları sıkıntıları şöyle aktardı: “Dertlerimizi anlatmak için sürekli kağıt kalem taşıyoruz. Bankadaki personelle yazışarak halletmeye çalışıyoruz. Çözüm, internet ve cep telefonu yoluyla online yazışma sistemlerine geçilmesi.”









