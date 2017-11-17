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Kültür-Sanat

Yapı Kredi Yayınları'ndan 'Nazım Hikmet'e sansür' iddiasına ilişkin açıklama

Yapı Kredi Yayınları'nın Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim adlı esere sansür uygulandığı iddia edilmişti

17 Kasım 2017 14:06

Yapı Kredi Yayınları tarafından Nâzım Hikmet'in kaleme aldığı Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim adlı esere sansür uygulandığı iddialarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Sofya’daki Narodna Prosveta Yayınevi’nin 1964 yılında ilk defa Türkçe yayımladığı baskı esas alınarak hazırlanmıştır" dendi.

Konuyu gündeme getiren HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs, kaleme aldığı metinde, yapıtın farklı dillerdeki çevirileriyle karşılaştırılarak incelediğini ve bu incelemeler sonucunda kitabın en az 35 noktasında sansür uygulandığını belirtti. YKY, konuyla ilgili, “Kitabın bu yeni baskısı Sofya’daki Narodna Prosveta Yayınevi’nin 1964 yılında ilk defa Türkçe yayımladığı baskı esas alınarak hazırlanmıştır” açıklamasında bulundu.

Mehmet Fuat tarafından hazırlandı

Yapı Kredi Yayınları yaptığı basın açıklamasında, şunları kaydetti:

“Nâzım Hikmet’in Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan bütün eserleri, bir önceki yayınevi olan Adam Yayıncılık’ın 90’lı yıllardaki baskılarının aynısıdır. Bu baskılar şair hakkındaki en yetkin çalışmaları yapan Memet Fuat tarafından hazırlanmıştır.

Bununla birlikte, Yapı Kredi Yayınları yıllar içinde ortaya çıkan yeni kaynaklar ve araştırmalar ışığında şairin bütün eserlerini yeniden gözden geçirmek üzere bir kurul oluşturmuştur. Bu kurulun çalışmaları sonucunda ve farklı basımların incelenmesiyle ortaya çıkan ilk kitap Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim, Aralık ayında okuyucularla buluşacaktır. Kitabın bu yeni baskısı Sofya’daki Narodna Prosveta Yayınevi’nin 1964 yılında ilk defa Türkçe yayımladığı baskı esas alınarak hazırlanmıştır."

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