Yapı kredi, sürdürülebilirlik alanında finansman anlaşması imzaladı

Yapı Kredi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak üzere Green for Growth Fund (GGF) ile 15 milyon avro tutarında finansman anlaşmasına imza attı.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, Banka, ayrıca, çiftçilerin ve tarımsal işletme kapsamındaki mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesi amacıyla da European Fund for Southeast Europe'dan (EFSE) 25 milyon avro tutarında kredi sağladı.

Böylece banka, 6 yıl vadeli bu iki kredi sayesinde reel sektörün ihtiyaç duyduğu yeşil finansmanı sağlayarak, sürdürülebilir iş modellerine geçişlerini hızlandırmasında rol oynadı.

Yapı Kredi yılın ilk yarısında 20 ülkeden 42 bankanın katılımı ile sağladığı 962 milyon dolarlık sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı sendikasyon kredisini dış ticaret finansmanına yönlendirerek sürdürülebilir dönüşüme olan katkısını devam ettirmişti.