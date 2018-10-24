Yapı Kredi Portföy, Uluslararası Arenada iki ödül birden aldı

İstanbul,24 Ekim (DHA) - Yapı Kredi Portföy, Wealth & Finance International Dergisi tarafından Türkiye’nin ‘’En İyi Portföy Yönetimi Şirketi’’ ve ‘’Emeklilik Fon Yönetiminde Saygın Lider’’ seçildi.

Fon yöneticileri, kurumlar ve yatırımcılara özel tavsiyeler ile güncel haberler yayınlayan dergi tarafından yaptırılan uluslararası araştırmada Yapı Kredi Portföy performans, inovasyon ve müşteri deneyimi kriterlerinde değerlendirildi.

Çeşitli varlık sınıflarında, geniş bir ürün yelpazesi ile müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı amaçladıklarını belirten Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Emir Alpay, şöyle devam etti:

“Yatırım yönetimi, iş performansı ve müşteri ilişkilerindeki itibarlı geçmişimiz ile Yapı Kredi Portföy olarak önceliğimiz müşterilerimizle uzun soluklu ve güvene dayalı ilişkiler kurabilmek. “Kurum içi araştırma ve analizlerimizle, küresel çapta geniş bilgi kaynaklarını kullanarak yeni düzenlemeler ve hedefler dahilinde daima en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz.

“Özel Portföy Yönetimi ve Kurumsal müşterilerimizle çok yakın ilişkiler kuruyor, onların taleplerini ve ihtiyaçlarını deneyimli ekibimizle en iyi şekilde analiz ediyoruz.

“Hem portföy yönetimi hem de emeklilik fon yönetimi konusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla uluslararası arenada kazandığımız bu ödüller, doğru yolda ilerlediğimizin en güzel göstergesi oluyor.” (Fotoğraflı)