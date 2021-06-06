Yapı Kredi kömür projelerine artık kredi vermeyecek

Yapı Kredi, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında güncellediği yeni politikalarıyla kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliği yapan yeni projeleri finanse etmeyeceğini beyan etti. Enerjigünlüğü'nün haberine göre sürdürülebilirlik çerçevesinde çalışmalara imza atan banka, yeşil proje ve yatırımlara finansal destek sunarak yeşil ekonomiye geçişi desteklemeyi sürdürecek.

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, ekonomik sürdürülebilirliği, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlikle bir bütün olarak ele aldıklarını belirterek, “Çevresel etkileri nedeniyle dünyada gün geçtikçe kömür madenciliği ve kömüre dayalı enerji üretimi finanse etmeme taahhütleri artıyor. Biz de paydaşlarımızla birlikte ortak değer yaratma vizyonumuz doğrultusunda sürdürülebilir bir gelecek için yeni kömür yakıtlı termik santralleri ve kömür madenciliğini finanse etmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz” dedi.