Yapı Kredi'den temiz enerji için yeni fon

Yapı Kredi, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında "Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fonu"nu hayata geçirdi.

Sürdürülebilir ve alternatif enerji teknolojilerinde üretici, geliştirici, dağıtıcı ve kurucu sıfatıyla faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve dışına ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan Temiz Enerji Değişken Fonu, küresel enerji sektöründe dönüşüm sürecine katkı yapabilecek şirketlere yatırım yaparak getiri sağlamayı hedefliyor.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Saruhan Yücel, yaptığı açıklamada "İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, biz de tüm iştiraklerimizle beraber karbon ayak izimizi azaltmak sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bununla birlikte geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle de enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer düşük karbonlu enerji kaynaklarına verdiğimiz desteği kararlılıkla sürdürüyoruz. Son olarak, iştiraklerimizden Yapı Kredi Portföy tarafından hayata geçirilen Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fonu ile temiz ve sürdürülebilir enerjiye dikkat çekerken, her paydaşımız için uzun dönemli değer yaratmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)