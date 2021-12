Yapı Kredi'den 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 19 ülkeden 38 bankanın katılımı ile 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon Euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı.

Yapı Kredi’nin, sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı olma özelliği taşıyan 822 milyon dolarlık sendikasyon kredisi, dış ticaretin finansmanı için kullanılacak.

Bankanın 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon Euro olmak üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığı kredinin vadesi 367 gün, maliyeti ise sırasıyla libor artı yüzde 2,15 ve euribor artı yüzde 1,75 oldu.

Sendikasyon kredisinin ortak koordinatörlüğünü Bank of America, The Commercial Bank, ve First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.; sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü Bank of America, Emirates NBD, Standard Chartered ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation; aracılığını ise Mizuho Bank üstlendi.